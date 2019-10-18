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Шоу-бизнес

Суд лишил Наталью Бочкареву прав и оштрафовал на крупную сумму

13:48 18 октября 2019 255
Наталья Бочкарева
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Известная российская актриса, звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева, которую задержали с наркотиками в трусах, понесла первое наказание. Московский суд лишил актрису прав на год и восемь месяцев и оштрафовал на 30 тысяч рублей (приблизительно 11,5 тысяч грн). Теперь Бочкарева сможет передвигаться в авто только в качестве пассажира.

Сама актриса на заседание так и не явилась, хотя у здания суда ее ждали многочисленные СМИ. За Бочкареву вступился ее бывший муж.

Дело о хранении наркотиков будет рассматриваться отдельно. По нему Бочкаревой грозит более серьезное наказание.

Сама Наталья ранее заявила, что у нее все хорошо и сообщила, что отправилась на гастроли.

Коллеги актрисы уверенны, что наркотики она не употребляла, а с кокаином ее могли подставить. В скандальном деле появилось имя известного рэпера, который якобы замешан в продаже наркотиков.

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