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Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева резко высказалась о пиаре на наркотиках

18:01 18 октября 2019 18
Наталья Бочкарева
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Известная российская актриса Наталья Бочкарева, которую московский суд лишил прав и оштрафовал на 11,5 тысяч гривни, прервала молчание. Звезда сериала «Счастливы вместе» резко отреагировала на обвинения в пиаре на наркотиках.

Актрису возмутили слухи о том, что она специально придумала историю с кокаином, чтобы напомнить о себе в СМИ и поднять популярность. Журналисты даже привели «доказательство» — избежание наказания. Бочкарева назвала статью фейковой и предположила, что в следующий раз ее обвинят в терроризме.

«Это ж надо, какая я молодец, и как все провернула. Да уж… А, ведь, действительно, как лучше всего снова оказаться на всех первых полосах и стать лидером заголовков, если не выставить себя последним наркоманом? Интересно, каким будет мой следующий шаг? Международный терроризм? Я так давно не пиарилась, поэтому, не совсем понимаю, что обычно, в таких случаях, делают дальше…», — возмутилась Бочкарева.

Она также пожаловалась, что ощущает давление СМИ, а в новостях о ней — сплошная грязь.

«Спасибо всем, кто знает и поддерживает меня, спасибо хейтерам, благодаря которым я всегда держу себя в тонусе лучше любых придуманных наркотических средств», — вот так завуалировано Бочкарева опровергла свою причастность к запрещенным препаратам.

Напомним, Наталью Бочкареву обвиняют в хранении наркотиков. Остановившим ее сотрудникам ГИБДД актриса сама призналась, что у нее в трусах в купюре находится то самое вещество. В сети появилось видео, на котором женщина очень похожа на актрису, называет себя Натальей Бочкаревой и говорит о наркотиках.

Сначала Наталья в соцсети опровергла факт задержания, а потом исчезла из поля зрения. На первое судебное заседание актриса не явилась. Бочкарева заверила, что у нее все хорошо, и она уехала на гастроли.

Тем временем, в деле выяснились новые подробности — к кокаиновому скандалу может быть причастен известный рэпер.

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