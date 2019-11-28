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Ксения Собчак влипла в скандал из-за геев (видео)
Известная телеведущая Ксения Собчак, которую журнал «Форбс» назвал самой богатой в сети, влипла в очередной скандал. На этот раз из-за геев. В новом провокационном выпуске «Осторожно, Собчак!» телеведущая поговорила с известными в России геями, которые не скрывают своей ориентации.
Участниками беседы стали художник Федор Павлов-Андреевич, журналисты Карен Шаинян и Эдуард Дорожкин, бьюти-блогер Андрей Петров, пиарщик Виктор Майклсон, драматург Валерий Печейкин и стилист Михаил Барышников. В начале разговора Собчак предположила, что программа соберет мало просмотров.
«Для того чтобы открыто поговорить о гомосексуализме, я должна маркировать эту программу как 18+», — сказала Собчак.
Эта фраза вызвала взрыв эмоций собеседников. Они указали на неграммотность Собчак и посмеялись над ней.
«Слово, которое ты произнесла, означает болезнь, как и все слова с суффиксом «-изм». «Сегодня мы поговорим о гомосексуальности. Так правильно произносится», — добавил Павлов-Андреевич.
«Мне кажется, это был очень важный и нужный разговор о том, как живет сегодня гей сообщество в России. И о том, насколько разные люди нашли в себе силы в гомофобной стране жить после каминг-аута», — написала Ксения, представляя программу.
Выпуск вызвал горячие споры в сети. Одни поблагодарили Собчак за правду, другие возмущались.
«Ксения, спасибо, что обсуждаете такие темы», «А зачем на них смотреть? Зачем все это популяризировать», «Аж тошнить стало», «Поговорить больше не о чем? Другие проблем нет в стране», «Поезжайте-ка Вы в Европу», «Зачем такое показывать?», «Собчак всю грязь собирает», «Это же противно», «Ехали бы в Европу, таких там много», — пишут в комментариях.
Ранее Ксения Собчак взяла интервью у Андрея Малахова, который раскрыл гонорары звезд за откровения на телевидении.
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