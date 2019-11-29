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Регина Тодоренко неожиданно запела голосом Зыкиной (видео)
Известная телеведущая Регина Тодоренко, которая призналась, что танцевала стриптиз для мужа, ответила на многочисленные просьбы поклонников и снова запела. Она опубликовала в Instagram видео, на котором исполняет песню «Течет река» знаменитой советской певицы Людмилы Зыкиной. Тодоренко призналась, что любит романсы в исполнении Розы Рымбаевой и Марка Бернеса.
«Все спрашивают „когда, когда же она снова запоёт?“, „когда выпустит альбом?“ Ребята, вы ведь вряд ли будете слушать такую музыку. Я люблю романсы, Розу Рымбаеву и Марка Бернеса, а у вас в плей-листах совсем другие песни! Или я ошибаюсь? Пишите, что слушаете?», — поинтересовалась Регина.
В комментариях удивленные подписчики оставляют свои комментарии с комплиментами. Хотя, есть и те, кто рассмотрел на видео «располневшие бока».
Напомним, ранее муж Регины Влад Топалов признался, какой матерью она является и в очередной раз признался ей в любви.
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