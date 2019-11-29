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Украинские нотариусы смогут регистрировать браки и разводы: что об этом известно
В Украине нотариусы получат возможность проводить регистрацию браков и разводов. Это одно из новшеств, которое предлагает команда президента Зеленского.
Как говорится в сообщении на Правительственном портале, министерство юстиции совместно с Верховной Радой планируют расширить перечень функций, которые выполняют нотариусы.
По словам министра юстиции Дениса Малюськи, ведомство намерено провести реформу нотариата, в рамках которой расширить перечень услуг, предоставляемых нотариусами.
В частности, нотариусы уже в ближайшее время получат право регистрировать браки и разводы.
В сфере нотариата, по словам министра, также предусмотрено внедрение современных технологий: е-нотариата, электронного документооборота, удостоверение web-страниц.
Напомним, в Украине с 2016 года существует сервис «Брак за сутки». Недавно этой услугой воспользовались главный таможенник Украины Максим Нефьодов и его избранница Яна Калмыкова.
Среди других запланированных Минюстом нововведений — закрытие части тюрем, сокращение их персонала и открытие современных частных СИЗО, за пребывание в которых некоторые арестованные будут платить.
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