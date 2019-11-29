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Суд принял решение по аресту топ-чиновника Киевской таможни
Высший антикоррупционный суд отправил под ночной домашний арест заместителя начальника Киевской городской таможни ГФС Сергея Тупальского, которого ранее задержало НАБУ вместе с другими фигурантами уголовного производства.
Как сообщает «Украинская правда», чиновника заподозрили в причастности к схеме с растаможкой импортируемых товаров по заниженным ценам. Суд запретил Сергею Тупальскому покидать квартиру в Киеве с 22:00 до 6:00, ему надлежит появляться к детективу, прокурору, в суд по каждому требованию, сообщать об изменении своего места жительства и работы, воздержаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями, сдать на хранение в соответствующие органы свой паспорт, паспорта для выезда за границу и другие документы, которые дают право на выезд и въезд в Украину.
Вместе с тем сторона обвинения просила арест с альтернативой в виде залога в 57 млн. гривен. Издание сообщает, что сам Сергей Тупальский заявил, что он не знаком с бизнесменом Вадимом Альпериным, которого недавно задержали, и с другими подозреваемыми, проходящими по данному делу.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Национальное антикоррупционное бюро Украины считает Альперина лидером преступной организации, совершавшей преступления, связанные с махинациями по растамаживанию импортных товаров по заниженным ценам.
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