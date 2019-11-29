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Украина

Девять нардепов пропустили 90% голосований в Раде: названы фамилии

17:38 29 ноября 2019 250
Верховная Рада
Инф. «ФАКТОВ»

За три месяца 9 народных депутатов пропустили 90% голосований Верховной Рады. Ранее сообщалось, что депутаты массово прогуливают парламентские заседания. Свежие данные Комитет избирателей Украины сообщает в Facebook.

За три месяца работы Верховной Рады IX созыва состоялось 1158 голосований. Общие показатели участия нардепов в голосованиях достаточно высоки, но некоторые депутаты не участвуют в голосованиях.

В частности, за три месяца работы 96 народных депутатов приняли участие в менее чем 50% голосований Рады.

В том числе девять народных избранников пропустили 90% голосований:

1. Вадим Рабинович, ОПЗЖ, самый низкий показатель среди 423 депутатов, принял участие в 6% голосований;
2. Юлия Левочкина, ОПЗЖ, 6%;
3. Игорь Абрамович, ОПЗЖ, 7%;
4. Юрий Солод, ОПЗЖ, 7%;
5. Андрей Деркач, внефракционный, 7%;
6. Вадим Столар, ОПЗЖ, 8%;
7. Александр Фельдман, ОПЗЖ, 8%;
8. Антон Яценко, «За будущее», 9%;
9. Юрий Бойко, ОПЗЖ, 10%.

«Руководство Верховной Рады пытается бороться с проблемой неучастия в голосованиях путем введения финансовых штрафов. Однако не стоит ожидать, что это принципиально решит проблему», — заявил председатель КИУ Алексей Кошель.

Ранее сообщалось, что стали известны зарплаты депутатов в Раде.

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