23.86 / 24.09 26.19 / 26.55
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Газовые переговоры Украины и России: стало известно о подготовке важного документа

18:43 29 ноября 2019 105
Газопровод
Инф. «ФАКТОВ»

В Вене состоялась встреча между министрами энергетики Украины и РФ. На ней прошли переговоры по газу. О результатах встречи сообщили в «Нафтогазе».

По просьбе Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины на этой встрече присутствовали специалисты из «Нафтогаза» и будущего оператора украинской газотранспортной системы — компании ОГТСУ. С российской стороны были представители «Газпрома».

«Из хорошего: мы наконец получили от россиян их комментарии по договору о присоединении сетей (interconnection agreement), который должен быть заключен в соответствии с европейскими правилами. Проект такого договора руководитель ОГТСУ передал Газпрому еще на трехсторонней встрече в сентябре, но до сих пор никакого ответа мы не имели», — говорится в сообщении в Facebook.

В компании отметили, что такой договор является первым шагом к продолжению транзита.

Встречу, которая была запланирована на 29 ноября, перенесли для того, чтобы специалисты смогли проанализировать предложения и пришли к согласию по тексту соглашения.

Ранее сообщалось, что даже при отсутствии нового контракта на транзит газ Украина не «перекроет вентиль».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

Муж больной Заворотнюк уехал из России с другой женщиной

Стаффорд

Настоящее животное: россиянин восемь лет насиловал свою собаку (фото)

Алан и Мици

Хозяин три дня искал провалившуюся в нору собаку и разрыдался, когда нашел ее: видео растрогало сеть

Жених и невеста с тремя сыновьями

Родители спешно организовали свою свадьбу, узнав, что их восьмилетнему сыну осталось жить несколько недель (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер