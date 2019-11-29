Газовые переговоры Украины и России: стало известно о подготовке важного документа

Украина

В Вене состоялась встреча между министрами энергетики Украины и РФ. На ней прошли переговоры по газу. О результатах встречи сообщили в «Нафтогазе».

По просьбе Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины на этой встрече присутствовали специалисты из «Нафтогаза» и будущего оператора украинской газотранспортной системы — компании ОГТСУ. С российской стороны были представители «Газпрома».

«Из хорошего: мы наконец получили от россиян их комментарии по договору о присоединении сетей (interconnection agreement), который должен быть заключен в соответствии с европейскими правилами. Проект такого договора руководитель ОГТСУ передал Газпрому еще на трехсторонней встрече в сентябре, но до сих пор никакого ответа мы не имели», — говорится в сообщении в Facebook.

В компании отметили, что такой договор является первым шагом к продолжению транзита.

Встречу, которая была запланирована на 29 ноября, перенесли для того, чтобы специалисты смогли проанализировать предложения и пришли к согласию по тексту соглашения.

Ранее сообщалось, что даже при отсутствии нового контракта на транзит газ Украина не «перекроет вентиль».

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