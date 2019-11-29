Наука и технологии

— На то, чтобы подобрать и наложить музыку на видеосюжет продолжительностью одна минута, у профессиональных композиторов и видеомонтажеров уходит в среднем четыре часа, мой сервис Harmix справляется с этой задачей всего за 110 секунд, — говорит 17-летний студент первого курса Национального технического университета Украины «КПИ» имени Игоря Сикорского Назар Поночевный. Его новаторская разработка Harmix получила золотую медаль на Глобальном конкурсе инноваций AIGC-2019, который прошел в Сингапуре. — Моя программа способна сама обучаться. Она проанализировала уже более чем 1200 лучших фильмов (основную их часть выбрала сама, но некоторые киноленты подсказал ей я). Программа «смотрела» фильмы не целиком, а только эпизоды, в которых звучат различные мелодии и песни. Проработка такого большого количества музыкальных сцен позволила ей определить, по каким критериям люди подбирают музыкальное сопровождение для тех или иных сюжетов. Так что сервис уже может идеально выбрать мелодию или песню под конкретное видео и, что очень важно, соединить их. Кстати, сложное название Harmix я образовал из корней английских слов harmonious и mix, то есть «гармоническое соединение». В распоряжении программы есть фонотека, в которой сотни тысяч мелодий.

«В будущем программа будет читать мысли человека, чтобы подобрать мелодию с учетом его пожеланий»

— Как у вас возникла идея создать такую программу?

— Можно сказать, что случайно. В сентябре прошлого года я был на природе, слушал музыку, и у меня неожиданно возник вопрос: какая мелодия больше всего подошла бы под окружающий пейзаж? Подумал тогда: а не создать ли программу, которая бы подбирала музыку под видео столь же квалифицированно, как это делают профессиональные звукорежиссеры, композиторы, видеомонтажеры? Поначалу у меня не было понятия, как ее сделать, да и нужна ли она кому-нибудь.

Моя мама профессиональный композитор. Когда я рассказал ей о своей идее, она просветила меня: подбор музыки для фильмов и видеосюжетов — трудоемкая, отнимающая много времени работа. Так что такая программа была бы очень востребована. А я на момент этого разговора уже понимал, как воплотить замысел.

— Вы в одиночку начинали создавать Harmix?

— Да. Но постепенно в процессе работы сформировалась команда. Сейчас в коллективе несколько программистов (я один из них), дизайнеры, менеджер. Некоторым из них я плачу зарплату.

— Где вы берете для этого деньги?

— У меня появился инвестор. Вообще-то я убежден, что если ваш проект в области компьютерных технологий стоящий, то его можно реализовать без инвестиций. Но лучше их иметь: с деньгами ты получаешь возможность ускорить дело. Мне это пояснил инвестор. Он сам меня нашел и предложил небольшое финансирование в обмен на часть акций моей будущей компании.

— Я правильно понял, что одна часть людей вашей команды работает за деньги, другая — «за идею»?

— Именно так. Мои сверстники, участвующие в проекте, получают опыт практической работы. Кроме того, это им просто интересно. Кстати, я раньше ради приобретения опыта помогал другим людям создавать их продукты в области высоких технологий. Мой коллектив — это люди разного возраста. Некоторые старше меня на десять, а то и на 15 лет. Стимулы у всех разные: одни работают ради заработка, другие — ради учебы, третьи — с целью в будущем получить часть акций компании.

Разработки всех четверых молодых ученых из Украины, принявших участие в Глобальном конкурсе инноваций в Сингапуре, получили золотые медали. На фото крайний слева Назар Поночевный.

— У вас есть офис?

— Нет. Работаем дистанционно. Периодически я встречаюсь с тем или иным членом команды. Все вместе собираемся для обсуждения наших дел примерно раз в месяц.

— Кто-либо уже пользуется вашей программой?

— Сейчас сервис проходит тестирование у композиторов, звукорежиссеров и видеомонтажеров, согласившихся сотрудничать с нами. Это очень важно — замечания, пожелания, оценки профессионалов помогают нам совершенствовать программу.

Мы уже приблизились к тому, чтобы предложить версию Harmix для смартфонов обычным пользователям. Им будет достаточно загрузить ее на свои телефоны, и она начнет подбирать и накладывать музыку на их видео.

Сервис может выполнять эту работу самостоятельно. Но предусмотрен и другой режим использования: человек сообщает свои пожелания, и Harmix воплощает их. Например, вы хотите, чтобы была использована музыка какого-то конкретного жанра или несущая определенное настроение. В заданных вами рамках программа и будет осуществлять поиск.

Сейчас человеку нужно вручную вводить свои пожелания в подборе музыки. Со временем, надеюсь, нам удастся сделать так, чтобы Harmix сам считывал с сознания людей, по каким критериям следует подбирать мелодию или песню. Чтобы программа получила такие возможности, нам предстоит задействовать биотехнологии.

«Занялся программированием в десять лет»

— Наша интеллектуальная система состоит из порядка 200 миллионов искусственных нейронов. Чтобы произвести связанные с ними математические расчеты, я дистанционно пользуюсь за определенную плату услугами суперкомпьютеров (очень мощных вычислительных машин), которые находятся за рубежом. Количество искусственных нейронов в Harmix все более увеличивается, ведь я со своей командой продолжаю совершенствовать программу. Одна из наших амбициозных целей — научить ее понимать, какие эмоции, чувства, переживания вызывает у конкретного человека то или иное видео. С учетом этого подбирать индивидуально для каждого зрителя музыкальное сопровождение.

— Harmix — это не первая ваша разработка?

— Нет, конечно. Тут следует сказать, что в десять лет я стал заниматься на курсах программирования. Тогда меня интересовало, как создавать в Интернете сайты. Учился и одновременно делал свои первые разработки. Через три года оставил курсы — стало неинтересно, поскольку освоил то, чему учили.

Тогда перевелся в другую школу, начал осваивать новые языки программирования. Чтобы получить практические знания и опыт, стал сотрудничать с различными стартапами и работать на фрилансе.

— В каком возрасте заработали свои первые деньги?

— Совсем недавно — три месяца назад получил премию на очень престижном международном конкурсе инноваций Intel International Science and Engineering Fair 2019 (город Финикс, штат Аризона), который ежегодно проводится в США. В прежние годы работал в стартапах и на фрилансе без зарплаты. Ведь занимался этим для приобретения опыта. Поэтому было важно, чтобы фокус моего интереса не сместился с учебы на зарабатывание денег.

— Интерес к компьютерным технологиям вам привил отец?

— Нет, он занимается автомобилями. Интерес к музыке у меня от мамы. Благодаря ей я окончил музыкальную школу. Кстати, планирую предложить маме поучаствовать в тестировании Harmix.

— Две недели назад ваша программа была удостоена золотой медали на Глобальном конкурсе инноваций в Сингапуре. За победу вам причитается грант?

— Нет, но нужно понимать, что инвесторы внимательно следят за такого рода конкурсами, поэтому золотая медаль значительно повышает шансы привлечь дополнительные инвестиции. А то, что они нужны, не подлежит сомнению. Ведь финансирование ускорит наши работы по увеличению возможностей программы. Со временем, когда мы сделаем программу еще более совершенной, предложим ее для использования в озвучивании кинофильмов и видеосюжетов на телевидении, киностудиях.

Важно подчеркнуть, что Глобальный конкурс инноваций в Сингапуре стал триумфом молодых украинских ученых — все четверо участников из нашей страны завоевали золотые медали.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинцы победили в конкурсе экологических стартапов.

Фото предоставлено Малой академией наук Украины



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