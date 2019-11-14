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Украинец создал пожирателя пластика: студент из Львова придумал новый метод борьбы с мусором
В конкурсе MOSTRATEC-2019, который проходил в Бразилии, были представлены 400 проектов. Львовянин Дмитрий Соломьянюк участвовал в категории «Экология», в которой соревновались 60 конкурсантов. «Защита перед жюри длилась три часа, — рассказывает Дмитрий. — Девять часов отводилось на выставку, во время которой каждый желающий мог подойти и спросить о моем проекте. Больше всего меня поразило огромное количество детей. Они приходили со своими друзьями, родителями, учителями, задавали много вопросов. Особенно интересно им было расспрашивать о развитии науки за рубежом». Однажды подошел парень, у которого имя очень похоже на мое, и рассказал, что его бабушка из Украины. Это было очень приятно.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что украинская студентка Ольга Харахасал, придумавшая метод обнаружения рака на ранних стадиях, завоевала «золото» на международном научном конкурсе.
«Если капсула не разрушится в соленой воде, мы сможем использовать ее в океане»
— Как вы предлагаете бороться с пластиковыми отходами?
— Все очень просто. Имеющиеся у нас силы природы могут помочь в борьбе с загрязнением окружающей среды. Это грибки и бактерии. Есть, например, бактерии, которые разлагают пластик на элементы и за счет специального белка поглощают его. И у меня возникла идея создать для этих бактерий оболочку. Мы помещаем бактерии в специальную капсулу и распространяем по свалкам. Там они постепенно приживаются и начинают поглощать пластик.
— На свалках находятся различные виды пластика. С помощью вашей технологии можно избавиться только от полиэтилена?
— На самом деле, есть немалый список бактерий и грибков, которые могут питаться различными видами пластика. Но я решил начать свой эксперимент с бактерии Ideonella sakaiensis, которую ученые выявили только в 2016 году. Она питается пластиком типа ПЭТ, то есть ее основная пища — пластиковые бутылки. Если мне удастся эксперимент с этой бактерией, постепенно мы сможем распылять и другие, которые будут поглощать различные виды пластика.
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— А зачем помещать бактерии в капсулы? Почему их нельзя просто распылить?
— Представьте, что через сто лет люди будут жить на Марсе, как говорит Илон Маск. Чтобы туда попасть, потребуется корабль. На борту будет вода, пища, воздух и другие необходимые для адаптации на новой планете предметы. Капсула для бактерии — это как для нас космический корабль со всем необходимым, чтобы прижиться в новых климатических условиях. Капсула дает бактерии время на адаптацию, кроме того, она является хорошим средством транспортирования и распространения. Например, за счет материала, из которого сделана, капсула может плавать в воде. Если она не разрушится в соленой воде, мы сможем использовать ее в океане на известном теперь уже на весь мир острове из пластика.
Кстати, в Бразилии я познакомился с парнем, который работает с бактериями, поглощающими нефть. И он попросил у меня разрешения использовать мою идею с капсулой для своих экспериментов. Я согласился. Было очень приятно, что эта технология может послужить еще кому-то.
«Один флакон, в котором находится несколько тысяч таких бактерий, стоит примерно две с половиной тысячи долларов»
— Насколько дорого воплотить в реальность то, что вы предлагаете?
— Я считаю, что технология не слишком дорогая. К тому же бактерию можно не только купить, но и найти. При покупке ты приобретаешь модифицировано выращенную в лаборатории бактерию, по сути, улучшенную версию природной. Один флакон, в котором находится несколько тысяч таких бактерий, стоит примерно две с половиной тысячи долларов. Но можно и сэкономить. Например, моя знакомая поехала на большую свалку в Лос-Анджелесе и нашла там нужную бактерию. Ее эффективность не такая высокая, как у модифицированной, но тоже достойный вариант.
Капсулу можно сделать из всевозможных отходов, придав ей любую форму. К примеру, для конкурса я сделал капсулу в виде конфеты, использовав конфетные обертки, так что некоторые члены жюри подумали, что это действительно конфета.
Далее нужно сделать густую субстанцию, в которую помещаются бактерии. Для этого я беру смолотый в порошок пластик, смешанный со специальным бактериальным бульоном, который совсем недорого стоит. Кстати, в этом бульоне бактерии можно и размножать. Затем они помещаются в капсулу и с помощью специальных машин распределяются по свалкам.
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Самое дорогое в технологии — механизм, создающий капсулы. Сейчас у меня есть лишь модель, которую специально адаптировал для поездки в Бразилию. Во время конкурса нельзя было использовать нагревательные элементы, поэтому запаивать капсулы я не мог. Для этого нужны специальные клипсы-паяльники, поскольку капсулы требуют точечной запайки.
Зато с машинами, с помощью которых капсулы можно будет распространять на свалках, проще. Можно использовать то, что у нас уже работает в быту. Например, машины для распыления песка на дорогах прекрасно справятся и с распространением капсул. Также подойдут дроны, маленькие самолеты и снежные пушки.
В Украине такую бактерию, скорее всего, можно будет применять сезонно, ведь резких перепадов температуры она не любит. В странах с более мягким климатом она сможет жить и размножаться на свалках круглогодично, никакие испарения ей не грозят, ведь это естественная для нее среда. Однако у меня есть еще одна проблема. Вот когда вы слышите слово «бактерия», какие ассоциации у вас возникают?
— Не очень приятные.
— И так почти у всех людей. Большинство из тех, кто узнает о моей технологии, пугается. Поэтому, если начать внедрять ее без надлежащей информационной кампании, у людей может начаться паника. Чтобы избежать этого, я должен донести широкой общественности, что эта бактерия никакой угрозы человеку не несет, она питается исключительно пластиком.
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По моим подсчетам, при идеальных условиях одна бактерия съедает два миллиметра пластика за шесть — десять недель. Это быстро и медленно одновременно. Только вдумайтесь — ежегодно человечество производит 300 миллионов тонн пластика. И через тысячу лет этот пластик не разложится, он превратится в микропластик — мелкие частицы, похожие на песок. Они будут в воздухе, их начнут поглощать рыбы, домашние животные, они будут в воде, земле, на овощах, фруктах. И потом все окажется в организмах людей. Это катастрофа!
Поэтому, на мой взгляд, пускай медленно, но все же следует начать избавляться от пластика. Для того чтобы мой проект начал воплощаться в жизнь, должна состояться мощная коммуникация между разработчиками, властью, экологическим сообществом и людьми. Но одними бактериями не поможешь. Я считаю, что нужно уменьшать использование пластика в быту. Например, отправляясь за покупками, брать с собой не полиэтиленовый пакет, а рюкзак или многоразовую тканевую сумку. Выпить в кафе сок можно и без пластиковой трубочки. На первый взгляд, мелочи, но кульки, трубочки и бутылки — это основное, чем переполнены свалки.
Исследования последних лет показывают, какую угрозу несут окружающей среде и здоровью человека частицы микропластика — продукты распада пакетов, бутылок, упаковки, в том числе из и так называемого биоразлагаемого пластика. Частицы микропластика могут повреждать внутренние органы (кишечник, печень), проникать в кровоток и лимфатическую систему. Многие компоненты пластика отрицательно влияют на эндокринную систему, провоцируют образование тромбов. Попав в организм, микропластик выделяет опасные химические вещества: пестициды, бисфенол А (БФА), разрушающие гормональный фон, останавливающие рост клеток.
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О масштабах распространения микропластика говорят такие цифры: 9 с половиной миллионов тонн микропластика в год попадает в Мировой океан, в 85 процентах образцов питьевой воды по всему миру обнаружены частицы микропластика. Он имеется в рыбе (как морской, так и речной), дождевых червях, в упакованной морской соли, пиве. В то же время Всемирная организация здравоохранения до сих пор не считает, что микропластик в питьевой воде несет угрозу здоровью.
«Я хочу остаться в своей стране»
— Дмитрий, как так получилось, что вы решили заняться столь серьезной проблемой?
— В школе был и отличником, и хорошистом, но всегда интересовался многими вопросами. Помню, мне было 13 лет, когда узнал о конкурсах, которые проводят Малая академия наук, институты. Тогда и подумал: «А чем я хуже других детей, которые принимают в этом участие?» И начал придумывать собственные проекты. Что-то получалось, что-то не удавалось, но я понял одно: нельзя терять энтузиазма.
Затем поступил во Львовский технологический лицей. Там встретил двух особых для меня людей — Колдуна Виктора Петровича и Пострильоного Василия Михайловича, оказавших на мою дальнейшую деятельность огромное влияние.
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Впоследствии, когда был в США и Бразилии, имел возможность увидеть, как много там учреждений, которые помогают молодым ученым грантами, менторством, базами для реализации проектов. Для меня такой базой стала Малая академия наук. Я очень благодарен ее сотрудникам, что могу в любой момент позвонить, проконсультироваться. Радует, что Киевский политех поддерживает меня в моих планах.
— Сейчас, когда вы уже увидели возможности за рубежом, можете с уверенностью сказать, что хотите работать в Украине?
— Да, я намерен остаться в своей стране. Возможно, поеду набраться опыта у американских или европейских коллег, но обязательно вернусь. Думаю, многие, как и я, хотят, чтобы в Украине можно было достойно жить. Поэтому настало время и нам что-то сделать для этого.
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Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что украинцы победили в конкурсе стартапов в области защиты окружающей среды, придумав экологическую зубную щетку.
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