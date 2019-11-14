Украинец создал пожирателя пластика: студент из Львова придумал новый метод борьбы с мусором

Наука и технологии

В конкурсе MOSTRATEC-2019, который проходил в Бразилии, были представлены 400 проектов. Львовянин Дмитрий Соломьянюк участвовал в категории «Экология», в которой соревновались 60 конкурсантов. «Защита перед жюри длилась три часа, — рассказывает Дмитрий. — Девять часов отводилось на выставку, во время которой каждый желающий мог подойти и спросить о моем проекте. Больше всего меня поразило огромное количество детей. Они приходили со своими друзьями, родителями, учителями, задавали много вопросов. Особенно интересно им было расспрашивать о развитии науки за рубежом». Однажды подошел парень, у которого имя очень похоже на мое, и рассказал, что его бабушка из Украины. Это было очень приятно. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что украинская студентка Ольга Харахасал, придумавшая метод обнаружения рака на ранних стадиях, завоевала «золото» на международном научном конкурсе.



«Если капсула не разрушится в соленой воде, мы сможем использовать ее в океане»

— Как вы предлагаете бороться с пластиковыми отходами?

— Все очень просто. Имеющиеся у нас силы природы могут помочь в борьбе с загрязнением окружающей среды. Это грибки и бактерии. Есть, например, бактерии, которые разлагают пластик на элементы и за счет специального белка поглощают его. И у меня возникла идея создать для этих бактерий оболочку. Мы помещаем бактерии в специальную капсулу и распространяем по свалкам. Там они постепенно приживаются и начинают поглощать пластик.

— На свалках находятся различные виды пластика. С помощью вашей технологии можно избавиться только от полиэтилена?

— На самом деле, есть немалый список бактерий и грибков, которые могут питаться различными видами пластика. Но я решил начать свой эксперимент с бактерии Ideonella sakaiensis, которую ученые выявили только в 2016 году. Она питается пластиком типа ПЭТ, то есть ее основная пища — пластиковые бутылки. Если мне удастся эксперимент с этой бактерией, постепенно мы сможем распылять и другие, которые будут поглощать различные виды пластика.

— А зачем помещать бактерии в капсулы? Почему их нельзя просто распылить?

— Представьте, что через сто лет люди будут жить на Марсе, как говорит Илон Маск. Чтобы туда попасть, потребуется корабль. На борту будет вода, пища, воздух и другие необходимые для адаптации на новой планете предметы. Капсула для бактерии — это как для нас космический корабль со всем необходимым, чтобы прижиться в новых климатических условиях. Капсула дает бактерии время на адаптацию, кроме того, она является хорошим средством транспортирования и распространения. Например, за счет материала, из которого сделана, капсула может плавать в воде. Если она не разрушится в соленой воде, мы сможем использовать ее в океане на известном теперь уже на весь мир острове из пластика.

Кстати, в Бразилии я познакомился с парнем, который работает с бактериями, поглощающими нефть. И он попросил у меня разрешения использовать мою идею с капсулой для своих экспериментов. Я согласился. Было очень приятно, что эта технология может послужить еще кому-то.

«Один флакон, в котором находится несколько тысяч таких бактерий, стоит примерно две с половиной тысячи долларов»

— Насколько дорого воплотить в реальность то, что вы предлагаете?

— Я считаю, что технология не слишком дорогая. К тому же бактерию можно не только купить, но и найти. При покупке ты приобретаешь модифицировано выращенную в лаборатории бактерию, по сути, улучшенную версию природной. Один флакон, в котором находится несколько тысяч таких бактерий, стоит примерно две с половиной тысячи долларов. Но можно и сэкономить. Например, моя знакомая поехала на большую свалку в Лос-Анджелесе и нашла там нужную бактерию. Ее эффективность не такая высокая, как у модифицированной, но тоже достойный вариант.

Капсулу можно сделать из всевозможных отходов, придав ей любую форму. К примеру, для конкурса я сделал капсулу в виде конфеты, использовав конфетные обертки, так что некоторые члены жюри подумали, что это действительно конфета.

Далее нужно сделать густую субстанцию, в которую помещаются бактерии. Для этого я беру смолотый в порошок пластик, смешанный со специальным бактериальным бульоном, который совсем недорого стоит. Кстати, в этом бульоне бактерии можно и размножать. Затем они помещаются в капсулу и с помощью специальных машин распределяются по свалкам.

Самое дорогое в технологии — механизм, создающий капсулы. Сейчас у меня есть лишь модель, которую специально адаптировал для поездки в Бразилию. Во время конкурса нельзя было использовать нагревательные элементы, поэтому запаивать капсулы я не мог. Для этого нужны специальные клипсы-паяльники, поскольку капсулы требуют точечной запайки.

Зато с машинами, с помощью которых капсулы можно будет распространять на свалках, проще. Можно использовать то, что у нас уже работает в быту. Например, машины для распыления песка на дорогах прекрасно справятся и с распространением капсул. Также подойдут дроны, маленькие самолеты и снежные пушки.

В Украине такую бактерию, скорее всего, можно будет применять сезонно, ведь резких перепадов температуры она не любит. В странах с более мягким климатом она сможет жить и размножаться на свалках круглогодично, никакие испарения ей не грозят, ведь это естественная для нее среда. Однако у меня есть еще одна проблема. Вот когда вы слышите слово «бактерия», какие ассоциации у вас возникают?

— Не очень приятные.

— И так почти у всех людей. Большинство из тех, кто узнает о моей технологии, пугается. Поэтому, если начать внедрять ее без надлежащей информационной кампании, у людей может начаться паника. Чтобы избежать этого, я должен донести широкой общественности, что эта бактерия никакой угрозы человеку не несет, она питается исключительно пластиком.

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По моим подсчетам, при идеальных условиях одна бактерия съедает два миллиметра пластика за шесть — десять недель. Это быстро и медленно одновременно. Только вдумайтесь — ежегодно человечество производит 300 миллионов тонн пластика. И через тысячу лет этот пластик не разложится, он превратится в микропластик — мелкие частицы, похожие на песок. Они будут в воздухе, их начнут поглощать рыбы, домашние животные, они будут в воде, земле, на овощах, фруктах. И потом все окажется в организмах людей. Это катастрофа!

Дмитрий Соломьянюк: «Только вдумайтесь — ежегодно человечество производит 300 миллионов тонн пластика». Фото предоставлено Дмитрием СОЛОМЬЯНЮКОМ

Поэтому, на мой взгляд, пускай медленно, но все же следует начать избавляться от пластика. Для того чтобы мой проект начал воплощаться в жизнь, должна состояться мощная коммуникация между разработчиками, властью, экологическим сообществом и людьми. Но одними бактериями не поможешь. Я считаю, что нужно уменьшать использование пластика в быту. Например, отправляясь за покупками, брать с собой не полиэтиленовый пакет, а рюкзак или многоразовую тканевую сумку. Выпить в кафе сок можно и без пластиковой трубочки. На первый взгляд, мелочи, но кульки, трубочки и бутылки — это основное, чем переполнены свалки.

Исследования последних лет показывают, какую угрозу несут окружающей среде и здоровью человека частицы микропластика — продукты распада пакетов, бутылок, упаковки, в том числе из и так называемого биоразлагаемого пластика. Частицы микропластика могут повреждать внутренние органы (кишечник, печень), проникать в кровоток и лимфатическую систему. Многие компоненты пластика отрицательно влияют на эндокринную систему, провоцируют образование тромбов. Попав в организм, микропластик выделяет опасные химические вещества: пестициды, бисфенол А (БФА), разрушающие гормональный фон, останавливающие рост клеток.

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О масштабах распространения микропластика говорят такие цифры: 9 с половиной миллионов тонн микропластика в год попадает в Мировой океан, в 85 процентах образцов питьевой воды по всему миру обнаружены частицы микропластика. Он имеется в рыбе (как морской, так и речной), дождевых червях, в упакованной морской соли, пиве. В то же время Всемирная организация здравоохранения до сих пор не считает, что микропластик в питьевой воде несет угрозу здоровью.

«Я хочу остаться в своей стране»

— Дмитрий, как так получилось, что вы решили заняться столь серьезной проблемой?

— В школе был и отличником, и хорошистом, но всегда интересовался многими вопросами. Помню, мне было 13 лет, когда узнал о конкурсах, которые проводят Малая академия наук, институты. Тогда и подумал: «А чем я хуже других детей, которые принимают в этом участие?» И начал придумывать собственные проекты. Что-то получалось, что-то не удавалось, но я понял одно: нельзя терять энтузиазма.

Затем поступил во Львовский технологический лицей. Там встретил двух особых для меня людей — Колдуна Виктора Петровича и Пострильоного Василия Михайловича, оказавших на мою дальнейшую деятельность огромное влияние.

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Впоследствии, когда был в США и Бразилии, имел возможность увидеть, как много там учреждений, которые помогают молодым ученым грантами, менторством, базами для реализации проектов. Для меня такой базой стала Малая академия наук. Я очень благодарен ее сотрудникам, что могу в любой момент позвонить, проконсультироваться. Радует, что Киевский политех поддерживает меня в моих планах.

— Сейчас, когда вы уже увидели возможности за рубежом, можете с уверенностью сказать, что хотите работать в Украине?

— Да, я намерен остаться в своей стране. Возможно, поеду набраться опыта у американских или европейских коллег, но обязательно вернусь. Думаю, многие, как и я, хотят, чтобы в Украине можно было достойно жить. Поэтому настало время и нам что-то сделать для этого.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что украинцы победили в конкурсе стартапов в области защиты окружающей среды, придумав экологическую зубную щетку.

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