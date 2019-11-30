В Кабмине рассказали украинцам, как уменьшить платежки за коммуналку

Украина

Министр энергетики Алексей Оржель, допускающий начало прямых поставок газа из РФ, заявил о том, что в Кабинете министров работают над новым пакетом решений по энергоэффективности с целью уменьшения платежек граждан за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщил в эфире «Свобода слова Савика Шустера» на канале Украина.

«Сейчас правительство разрабатывает целый пакет решений для того, чтобы дать украинцам больше возможностей… Более того, и само правительство будет это выполнять, для того, чтобы уменьшить платежку. Чтоб какая бы не была цена, у украинца была меньше платежка и чтобы он платил на самом деле», — сказал министр.

Читайте_Пенсионный фонд «под колпаком»: ПФУ заподозрили в неэффективном использовании средств

При этом Оржель уверен, что благодаря модернизации и реновации жилья платежки украинцев уменьшатся на 30−40%.

«Это гораздо существеннее, чем мы пытаемся за счет рыночных механизмов получить меньшую цену», — считает чиновник.

Напомним, по данным Государственной службы статистики Украины, задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец октября 2019 года составила 52,1 млрд грн. Это на 1,1 млрд грн больше показателей предыдущего месяца (51 млрд грн).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ноябре украинцы, имеющие какие-либо льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, получают квитанции, в которых указана полная сумма, без учета льгот и субсидий. Таким образом, правительство начинает второй этап монетизации льгот и субсидий. Если ранее перерасчет производился на уровне предприятия коммунальной сферы, то теперь эти расчеты будут проводить органы социальной защиты населения.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter