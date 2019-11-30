Командующего ВМС Воронченко наградили национальным орденом Франции (фото)

Украина

Командующего ВМС ВС Украины адмирала Игоря Воронченко наградили национальным орденом Французской Республики. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Командования.

Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

«30 ноября в городе Одесса Командующего ВМС ВС Украины адмирала Игоря Воронченко наградили национальным орденом Французской Республики „За заслуги“. Награждение состоялось на борту корабля ВМС Франции „Commandant Birot“. Орден в торжественной обстановке командующему национального флота вручил посол Франции в Украине Его Превосходительство Этьеном де Понсен», — говорится в сообщении.

Посол отметил, что национальный орден «За заслуги» является вторым по значимости во Франции.

«Президент Франции Эмманюэль Макрон лично наградил господина адмирала этим орденом и это свидетельствует об уважении, которое он имеет к украинским ВМС. Наше сотрудничество продолжается довольно давно и в частности о качественном уровне нашего сотрудничества свидетельствуют стажировки украинских кадетов на борту французских кораблей, остановки французских кораблей в Одессе», — заявил он.

Как писали «ФАКТЫ», в сентябре командующий ВМС ВС Украины адмирал Воронченко вручил вернувшимся из плена украинским морякам награды и очередные воинские звания.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter