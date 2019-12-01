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«Атлетико» – «Барселона»: Месси выйдет на поле в уникальной форме (фото, видео)
На поединок 15-го тура испанской примеры против «Атлетико», который пройдет в Мадриде, «Барселона» впервые оденет уникальный выездной комплект формы.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА «АТЛЕТИКО» — «БАРСЕЛОНА»
Футболки каталонцев выполнены в желтых цветах, на которых присутствуют красные полоски. Таким образом «блау-гранас» демонстрируют преданность клуба своему региону.
Напомним, что поединок «Атлетико» — «Барселона» пройдет в воскресенье, 1 декабря, на стадионе «Ванда Метрополитано», начало — в 22:00 по киевскому времени.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Месси в матче с «Сельтой» оформил 34-й хет-трик в чемпионате Испании и догнал по этому показателю Роналду.
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