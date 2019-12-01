"Интеграция" Беларуси с Россией: оппозиция готовит "майдан", Лукашенко — обращение к народу

Мир

Незадолго до важных переговоров президента России Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко обстановка в Беларуси серьёзно накалилась. Националисты заявляют о начале массовых протестов, и сложившаяся ситуация напоминает события в Украине шестилетней давности.

Заявление посла Беларуси в России Владимира Семашко буквально взорвало Сеть, а известный журналист Елена Острякова предположила, что белорусская оппозиция уже засобиралась на Майдан.

При этом высказывание журналистки может соответствовать действительности, поскольку белорусский оппозиционер Павел Северинец ранее заявил, что Лукашенко продает свою страну, пишут российские СМИ.

Оппозиционер также призвал белорусов выйти на акцию протеста в Минске 7 декабря. Он считает, что гражданам пора защищать независимость своей страны. Однако некоторые эксперты увидели позитив для России в заявлении посла Беларуси. Они считают, что президентам двух стран удалось достичь компромисса. Политологи отмечают, что интеграция в союзное государство предполагает взаимное ограничение суверенитета Беларуси и России.

Москва заявила о своей готовности к этому, однако президент Беларуси подчеркивал, что дорожит суверенитетом своей страны.

Отмечается, что 5 декабря белорусский лидер собирается выступить перед гражданами и объяснить свою позицию по интеграции. Историческая встреча Путина и Лукашенко состоится уже 9 декабря. Лидеры двух стран должны подписать ряд очень важных документов.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Семашко заявил, что планируется переход на унифицированное налоговое законодательство, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии. Завершением интеграции должно стать создание единого парламента и правительства, которым будут переданы «определенные управляющие функции с обязательным исполнением».

Отметим, что еще недавно Лукашенко подверг резкой критике предложение о дальнейшей экономической интеграции с Россией. В выражениях белорусский лидер не стеснялся и выразился предельно жестко. А свою позицию объяснил постоянным ужесточением условий со стороны России.

Тем временем, Путин недавно дал поручение федеральным органам исполнительной власти РФ проработать вопрос синхронизации законодательства России и Белоруссии в различных сферах. С этой задачей они должны справиться до 2020 года.

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