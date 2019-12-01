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Известный художник остроумно высмеял "объединение" Беларуси и России
Известный художник Андрей Петренко карикатурой изобразил поглощение Россией соседней Беларуси, которое проходит под лозунгом создания Союзного государства для защиты обеих стран от внешнего врага.
Напомним, в ближайшее время в рамках ползучей аннексии Беларуси Россией запланированы переход на унифицированное налоговое законодательство, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии. Завершением интеграции должно стать создание единого парламента и правительства.
«Скажи-ка, бацька, ведь не даром Беларусь, обдурена москалем, России отдана?», — подпись под карикатурой в Twitter.
На рисунке изображен огромный кровожадный медведь, у которого на носу сидит маленький поникший зайчишка с флагом в руке. Судя по медвежьему оскалу, он готов мгновенно проглотить зайца.
Пользователи соцсети считают, что Беларусь теряет свою государственность и скоро на карте мира такой страны не будет. Некоторый фолловеры задаются вопросом, кто же возглавит новое образование. Кто-то считает, что это конец обеих диктатур. Большинство считает эту затею опасной для Минска, который попал в лапы русского медведя.
Напомним, Андрей Петров постоянно своими сатирическими работами отзывается на все знаковые события в мире. Неоднократно он рисовал президента РФ Владимира Путина, историю с российскими политиками, которых не пустили в Америку, а также укранского олигарха Игоря Коломойского, который восторгался «силой российского оружия» и настаивал на необходимости дружбы с Кремлем.
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