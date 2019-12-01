23.86 / 24.05 26.19 / 26.53
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Известный художник остроумно высмеял "объединение" Беларуси и России

16:03 1 декабря 2019 141
карикатура
Инф. «ФАКТОВ»

Известный художник Андрей Петренко карикатурой изобразил поглощение Россией соседней Беларуси, которое проходит под лозунгом создания Союзного государства для защиты обеих стран от внешнего врага.

Напомним, в ближайшее время в рамках ползучей аннексии Беларуси Россией запланированы переход на унифицированное налоговое законодательство, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии. Завершением интеграции должно стать создание единого парламента и правительства.

«Скажи-ка, бацька, ведь не даром Беларусь, обдурена москалем, России отдана?», — подпись под карикатурой в Twitter.

На рисунке изображен огромный кровожадный медведь, у которого на носу сидит маленький поникший зайчишка с флагом в руке. Судя по медвежьему оскалу, он готов мгновенно проглотить зайца.

Пользователи соцсети считают, что Беларусь теряет свою государственность и скоро на карте мира такой страны не будет. Некоторый фолловеры задаются вопросом, кто же возглавит новое образование. Кто-то считает, что это конец обеих диктатур. Большинство считает эту затею опасной для Минска, который попал в лапы русского медведя.

Напомним, Андрей Петров постоянно своими сатирическими работами отзывается на все знаковые события в мире. Неоднократно он рисовал президента РФ Владимира Путина, историю с российскими политиками, которых не пустили в Америку, а также укранского олигарха Игоря Коломойского, который восторгался «силой российского оружия» и настаивал на необходимости дружбы с Кремлем.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Женщина в цеху

Выход женщин на пенсию в 55 лет: в Раде приняли важное решение

возвращение

Уехал на заработки и не вернулся: пропавшего 22 года назад украинца нашли в Польше

Стаффорд

Настоящее животное: россиянин восемь лет насиловал свою собаку (фото)

Первый день зимы

Первый день зимы: смешные поздравления и открытки

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер