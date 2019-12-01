Происшествия

Стрелок был без маски: что рассказала очевидец покушения на Соболева (видео)

Девушка Иванна, которая стала свидетелем расстрела Range Rover в центре Киеве, в результате которого погиб трехлетний мальчик, слышала один выстрел и видела как неизвестный мужчина сел в машину и уехал. Она же вызвала скорую для раненого ребенка.

Иванна рассказала журналистам «Громадського», что видела, как коренастый мужчина в черном садился в машину у ресторана «Марио», после чего автомобиль уехал. После этого водитель внедорожника выбежал на улицу с ребенком на руках.

По ее словам, отец выбежал из машины с ребенком на руках. Ребенок кричал, что ему больно, отец просил вызвать скорую.

Потом родители побежали к «Марио», мать кричала, приехала скорая.

«Я не видела момента выстрела, я видела лишь как человек сел в машину и она отъехала», — рассказала девушка, отметив, что севший в авто мужчина был не в маске и оружия она не видела.

Свідок розстрілу Range Rover у Києві Іванна чула один постріл і бачила як невідомий чоловік сів у машину й поїхав. Дівчина викликала карету швидкої для пораненого 3-річного хлопчика, який згодом загинув pic.twitter.com/CY0amMBIAe — hromadske (@HromadskeUA) December 1, 2019

По информации полиции, выстрел был один, перестрелки и конфликта не было. Трехлетний ребенок умер в карете скорой помощи. Его родители не ранены.

Напомним, целью киллера был бизнесмен и депутат Киевсовета Вячеслав Соболев. По его словам, выстрел прозвучал на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской, когда машина остановилась на светофоре. Он также утверждает, что сразу после выстрела на месте трагедии появился букет цветов.

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