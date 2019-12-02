Украина

Сделаны первые шаги: у Гончарука отчитались о начале борьбы с коррупцией в строительстве

В рамках борьбы с коррупцией в строительной отрасли, в частности, реформирования Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ), правительство запускает электронный «кабинета застройщика».

Об этом в интервью «Радио Свобода» заявила министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак.

«Мы планируем в первую неделю декабря уже сделать реальные шаги, которые задекларировало правительство Гончарука. Мы планируем запустить электронный кабинет застройщика, который позволит в автоматическом режиме людям, которые строят объекты с незначительными последствиями, так называемый СС1, строить объекты просто по электронным обращением к ГАСИ», — сказала Бабак.

При этом она объяснила, что застройщики должны будут открыть свой электронный кабинет, скачать всю необходимую документацию, которую требует законодательство, и тогда получат услугу ГАСИ также в электронном виде.

«То есть в свой электронный кабинет они получили информацию, что их информация принята, и увидели себя уже в реестре как те, кто подал документы и получил разрешение на начало строительства», — сказала Бабак.

По ее словам, «очень большое количество людей» строят именно объекты, подпадающие под классификацию СС1.

Ранее запуск «кабинета застройщика» в декабре 2019 года анонсировал также министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Напомним, что Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования порядка предоставления административных услуг в сфере строительства и создания Единой государственной электронной системы в сфере строительства» вступает в силу с 1 декабря 2019 года. В то же время, норма об электронном кабинет вступит в силу не позднее 1 января 2020 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», несмотря на попытки руководства страны усилить борьбу с коррупцией, пока что она идет с переменным успехом. Так, на днях в Киеве СБУ взяла с поличным при получении взятки главу комитета по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, коррупции и законности Общественного совета при Киевской городской государственной администрации. Ранее на взятке попался одесский СБУшник.

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