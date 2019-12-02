Деньги

Доллар упал до минимального значения в этом году: сколько стоит валюта в банках и на черном рынке

Национальный банк Украины на 2 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,97 гривен за доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривни к доллару на 2 декабря установлен на уровне 2397,2276 гривен за 100 долларов. Курс евро — 2632,6354 гривен за 100 евро. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 27 ноября — 2398,2702 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (15 января 2016 года) — 2395,0773 гривен за 100 долларов.

Минфин опубликовал данные продажи-покупки валюты на черном рынке и в банках.

Прогнозы экспертов о том, что будет с долларом через неделю, читайте на сайте «ФАКТОВ».

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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