Меладзе не против: «ВИА-Гра» объявила об отношениях с ALEKSEEV (фото)

Шоу-бизнес

Популярный певец ALEKSEEV и участница группы «ВИА-Гра» Ульяна Синецкая, которым с минувшей весны приписывали роман, больше не скрывают свои романтичные отношения. Влюбленные появляются вместе на светских мероприятиях и не скрывают свои чувства. Более того, Никита Алексеев заявил о серьезности своих намерений и думает о свадьбе. Он уже познакомился с мамой Ульяны.

«Я знаю маму Ульяны, мы познакомились недавно. Я приехал к любимой домой и мы пообщались. С кулинарной точки зрения тоже отдыхал на полную, потому что для меня приготовили очень много блюд. Это любовь с первого взгляда», — рассказал певец Кате Осадчей в программе в «Світське життя».

Впрочем, предложение руки и сердца пока не делал. Как говорит, Ульяна их отношения одобрил и продюсер группы Константин Меладзе. Если раньше солисткам «ВИА-Гры» запрещали появляться на публике со спутниками, то сейчас продюсер только поддерживает союз молодых артистов.

«На самом деле Константин только поддерживает наш союз. Он за настоящую любовь, потому что для творческого человека очень важно быть любимой или наоборот — страдать. В моем случае у нас все прекрасно, я очень люблю Никиту», — призналась певица.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что участнице группы «ВИА-Гра» Эрике Герцег приписывали отношения с Константином Меладзе и называли ее причиной развода продюсера с Верой Брежневой. Однако Эрика категорически опровергла слухи.

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