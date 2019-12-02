23.84 / 24.09 26.15 / 26.55
Киев: -1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Меладзе не против: «ВИА-Гра» объявила об отношениях с ALEKSEEV (фото)

10:13 2 декабря 2019 160
ALEKSEEV и солистка «ВИА-Гра» Ульяна Синецкая
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярный певец ALEKSEEV и участница группы «ВИА-Гра» Ульяна Синецкая, которым с минувшей весны приписывали роман, больше не скрывают свои романтичные отношения. Влюбленные появляются вместе на светских мероприятиях и не скрывают свои чувства. Более того, Никита Алексеев заявил о серьезности своих намерений и думает о свадьбе. Он уже познакомился с мамой Ульяны.

«Я знаю маму Ульяны, мы познакомились недавно. Я приехал к любимой домой и мы пообщались. С кулинарной точки зрения тоже отдыхал на полную, потому что для меня приготовили очень много блюд. Это любовь с первого взгляда», — рассказал певец Кате Осадчей в программе в «Світське життя».

Впрочем, предложение руки и сердца пока не делал. Как говорит, Ульяна их отношения одобрил и продюсер группы Константин Меладзе. Если раньше солисткам «ВИА-Гры» запрещали появляться на публике со спутниками, то сейчас продюсер только поддерживает союз молодых артистов.

«На самом деле Константин только поддерживает наш союз. Он за настоящую любовь, потому что для творческого человека очень важно быть любимой или наоборот — страдать. В моем случае у нас все прекрасно, я очень люблю Никиту», — призналась певица.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что участнице группы «ВИА-Гра» Эрике Герцег приписывали отношения с Константином Меладзе и называли ее причиной развода продюсера с Верой Брежневой. Однако Эрика категорически опровергла слухи.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

вдова Моторолы Елена Павлова

«Обезмотороливание пошло на пользу»: как живет вдова одиозного боевика Арсена Павлова (фото, видео)

Собака

В РФ бультерьер страшно покусал девочку на глазах у матери (видео)

Беник Афобе с дочеерью

У экс-футболиста «Арсенала» умерла двухлетняя дочь (фото)

гороскоп

Льва ждут приключения, а Скорпиона — неожиданное происшествие: гороскоп на неделю

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер