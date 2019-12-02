Стало известно, кому достались роскошные наряды Юлии Началовой (фото)

Шоу-бизнес

Стало известно, кому достались роскошные концертные наряды певицы Юлии Началовой, коорая скоропостижно скончалась в марте этого года. Родители звезды решили сделать их достоянием общественности и передали в музей моды Александра Васильева. Об этом российский историк моды рассказал в Instagram и показал на фото, какие именно платья пополнят его коллекцию.

«Вчера моя коллекция исторического костюма пополнилась очень ценными экспонатами — платьями из гардероба прекрасной певицы Юлии Началовой, чей скоропостижный уход из жизни не оставил равнодушным, кажется, ни одного человека в нашей стране. Сценические наряды Юлии передала в мой Фонд ее замечательная и очень красивая мама, Таисия Николаевна Началова, за что я безмерно благодарен», — написал Васильев.

«История одежды это наша история, как энциклопедия жизни человека. А женская одежда это чудо. Спасибо Вам. Это интересно», «Это здорово. Память человеку, таланту, стилю, времени, эпохи», «Как матери найти в себе силы отдать Платья, которые пахнут даже дочерью? Не приведи Господи! Хотя, Александр, Вы несомненно сохраните их», «Молодец мама, это будет память для всех, а не горькое напоминание для одной семьи», — пишут в комментариях подписчики Васильева.

Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта от сепсиса. У нее осталась дочь Вера. 1 декабря девочка отпраздновала первый день рождения без мамы. Вера живет с бабушкой и дедушкой, но часто общается с отцом Евгением Алдониным, проводит с ним выходные и каникулы. Недавно его супруга родила дочь Анжелику. Вера познакомилась с новорожденной сестричкой и подержала ее на руках.

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