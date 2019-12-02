Марусю Зверобой заблокировали в соцсетях: она записала экстренное обращение (видео)

Украина

В соцсети Facebook опубликовали видеообращение волонтера Маруси Зверобой, у которой недавно прошли обыски «по факту угроз президенту». Сообщается, что ее аккаунты в соцсетях заблокированы, поэтому видео распространяют те, кто поддерживает Зверобой.

В обращении Маруся Зверобой утверждает, что в борьбе с ней применяют грязные технологии, например, распространяют информацию, что «ее используют одновременно два клана». На самом деле поддержку волонтеру высказали различные политические силы.

«Мы можем побеждать. Пусть ситуативно, но нам и надо ситуативно, а дальше будем между собой разбираться. Но это наша каша, проукраинская каша», — сказала Маруся Зверобой.

Видеообращение Маруси Зверобой (18+):

Тем временем под ГБР проходит акция в поддержку Маруси Зверобой. ASPI информирует, что к зданию принесли игрушечные пистолеты.

Ранее сообщалось, что ГБР направило в Генпрокуратуру Украины проект сообщения о подозрении народному депутату и волонтеру, которые «угрожали убийством» президенту Зеленскому

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