23.85 / 24.08 26.19 / 26.54
Киев: -1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Марусю Зверобой заблокировали в соцсетях: она записала экстренное обращение (видео)

12:42 2 декабря 2019 795
Маруся Зверобой
Инф. «ФАКТОВ»

В соцсети Facebook опубликовали видеообращение волонтера Маруси Зверобой, у которой недавно прошли обыски «по факту угроз президенту». Сообщается, что ее аккаунты в соцсетях заблокированы, поэтому видео распространяют те, кто поддерживает Зверобой.

В обращении Маруся Зверобой утверждает, что в борьбе с ней применяют грязные технологии, например, распространяют информацию, что «ее используют одновременно два клана». На самом деле поддержку волонтеру высказали различные политические силы.

«Мы можем побеждать. Пусть ситуативно, но нам и надо ситуативно, а дальше будем между собой разбираться. Но это наша каша, проукраинская каша», — сказала Маруся Зверобой.

Видеообращение Маруси Зверобой (18+):

Тем временем под ГБР проходит акция в поддержку Маруси Зверобой. ASPI информирует, что к зданию принесли игрушечные пистолеты.

Ранее сообщалось, что ГБР направило в Генпрокуратуру Украины проект сообщения о подозрении народному депутату и волонтеру, которые «угрожали убийством» президенту Зеленскому

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

вдова Моторолы Елена Павлова

«Обезмотороливание пошло на пользу»: как живет вдова одиозного боевика Арсена Павлова (фото, видео)

Собака

В РФ бультерьер страшно покусал девочку на глазах у матери (видео)

Ани Лорак

Ани Лорак плакала, зрители аплодировали стоя: певица впервые за долгое время выступила в Киеве (видео)

гороскоп

Льва ждут приключения, а Скорпиона — неожиданное происшествие: гороскоп на неделю

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер