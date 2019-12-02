23.85 / 24.07 26.19 / 26.54
Киев: -1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Дело МН17": Нидерланды выдвинули России обвинение из-за невыдачи Цемаха

15:11 2 декабря 2019 60
Владимир Цемах
Инф. «ФАКТОВ»

Нидерланды обвиняют Россию, не выдающую следствию Владимира Цемаха, который проходит по делу об авиакатастрофе «Боинга» Малазийских авиалиний летом 2014 года, в нарушении Европейской конвенции по экстрадиции.

Как передает «Голос Америки», в прокуратуре Нидерландов заявляют, что Россия умышленно проигнорировала экстрадиционный запрос и позволила Цемаху, выданному Украиной в рамках обмена пленными, уехать на неподконтрольные территории Донбасса.

Прокуроры заявляют, что Россия сознательно затягивала процесс, а 19 ноября сообщила следствию, что «информация о местонахождении Владимира Цемаха в России отсутствует». Также сообщается, что ситуация с Цемахом не повлияет на начало суда по делу о сбитом «Боинге» — судебное разбирательство начнется 9 марта 2020 года. В суд вызваны подозреваемые — россияне Игорь Гиркина, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», для того, чтобы вывезти Владимира Цемаха на подконтрольные правительству Украины территории, была разработана специальная операция.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

вдова Моторолы Елена Павлова

«Обезмотороливание пошло на пользу»: как живет вдова одиозного боевика Арсена Павлова (фото, видео)

Лука Затравкин

«Оторвался тромб»: художник Сафронов рассказал, почему его застрявший в унитазе сын Лука поправился на 162 кг

Собака

В РФ бультерьер страшно покусал девочку на глазах у матери (видео)

гороскоп

Льва ждут приключения, а Скорпиона — неожиданное происшествие: гороскоп на неделю

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер