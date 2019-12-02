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"Дело МН17": Нидерланды выдвинули России обвинение из-за невыдачи Цемаха
Нидерланды обвиняют Россию, не выдающую следствию Владимира Цемаха, который проходит по делу об авиакатастрофе «Боинга» Малазийских авиалиний летом 2014 года, в нарушении Европейской конвенции по экстрадиции.
Как передает «Голос Америки», в прокуратуре Нидерландов заявляют, что Россия умышленно проигнорировала экстрадиционный запрос и позволила Цемаху, выданному Украиной в рамках обмена пленными, уехать на неподконтрольные территории Донбасса.
Прокуроры заявляют, что Россия сознательно затягивала процесс, а 19 ноября сообщила следствию, что «информация о местонахождении Владимира Цемаха в России отсутствует». Также сообщается, что ситуация с Цемахом не повлияет на начало суда по делу о сбитом «Боинге» — судебное разбирательство начнется 9 марта 2020 года. В суд вызваны подозреваемые — россияне Игорь Гиркина, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», для того, чтобы вывезти Владимира Цемаха на подконтрольные правительству Украины территории, была разработана специальная операция.
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