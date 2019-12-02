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Получал указания в Крыму: СБУ обезвредила провокатора, призывавшего к созданию "Одесской народной республики" (фото)
В Одессе сотрудники СБУ задержали местного жителя, который по указке кураторов агитировал за создание так называемой «Одесской народной республики». Ранее сотрудники управления внутренней безопасности СБУ совместно со следователями ГБР уличили в вымогательстве руководство департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы.
Как сообщили в украинской спецслужбе, одессит в аннексированном Крыму контактировал с лицами, которые «обоснованно подозреваются в проведении разведывательной деятельности» в отношении Украины.
Сообщается, что задержанный в социальных сетях «призвал к федерализации юго-восточных регионов страны, размещал антиукраинскую информацию, призвал к изменению границ территории Украины и инспирировал межнациональные конфликты».
У агитатора во время обысков изъяли компьютерную технику и другие вещественные доказательства, подтверждающие его противоправную деятельность. Задержанному сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве СБУ задержала при получении взятки главу комитета по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, коррупции и законности Общественного совета при Киевской городской государственной администрации. Деньги он вымогал за содействие в оформлении разрешительных документов на земельный участок для парковки в Святошинском районе.
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