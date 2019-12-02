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Украина

С начала суток 2 декабря на Донбассе не зафиксировано ни одного вражеского обстрела, — штаб ООС

19:32 2 декабря 2019 40
Боец ВСУ
Инф. «ФАКТОВ»

В понедельник, 2 декабря, боевики с начала текущих суток не производили обстрелы. За день до этого, в результате минометного обстрела, произведенного террористами, погибли снайперы подразделения «Альфа». Об этом информирует в Facebook пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Сообщается, что потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Штаб ООС также напомнил, что: с 28 ноября вступил в силу новый Порядок въезда и выезда лиц и перемещения товаров на линии разграничения с ОРДЛО.

Как ранее сообщалось, диверсионно-разведывательная группа боевиков попыталась проникнуть в тыл позиций ВСУ. Украинские снайперы выполняли задание по перекрытию путей вражеской ДРГ. Но при минометном обстреле оба бойца подразделения «Альфа» погибли.

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