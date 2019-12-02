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С начала суток 2 декабря на Донбассе не зафиксировано ни одного вражеского обстрела, — штаб ООС
В понедельник, 2 декабря, боевики с начала текущих суток не производили обстрелы. За день до этого, в результате минометного обстрела, произведенного террористами, погибли снайперы подразделения «Альфа». Об этом информирует в Facebook пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Сообщается, что потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Штаб ООС также напомнил, что: с 28 ноября вступил в силу новый Порядок въезда и выезда лиц и перемещения товаров на линии разграничения с ОРДЛО.
Как ранее сообщалось, диверсионно-разведывательная группа боевиков попыталась проникнуть в тыл позиций ВСУ. Украинские снайперы выполняли задание по перекрытию путей вражеской ДРГ. Но при минометном обстреле оба бойца подразделения «Альфа» погибли.
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