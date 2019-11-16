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Сын королевы Елизаветы «не припоминает встречи» с женщиной, обвиняющей его в принуждении к сексу (фото)
Средний сын британской королевы Елизаветы II впервые высказался о своих связях с американским миллиардером-финансистом Джеффри Эпштейном, который в июле этого года покончил с собой в тюрьме, будучи обвиненным в педофилии и продаже несовершеннолетних в сексуальное рабство.
В интервью BBC, которое было дано с разрешения Ее Величества, 59-летний принц Эндрю заявил, что сожалеет о том, что продолжал общаться с Эпштейном после того, как тот в 2008 году был признан виновным и приговорен к тюремному заключению. И что этим он подвел королевскую семью, за что ежедневно корит себя.
На вопрос об отношениях с американкой Вирджинии Робертс, утверждающей, что в возрасте 17 лет Эпштейн трижды принуждал ее к сексу с принцем, Эндрю ответил: «Я не припоминаю встречу с этой леди». Несмотря на существование снимка, на которой Эндрю, отец принцесс Беатрис и Евгении, изображен обнимающим юную Валери.
Обвинения против принца Вирджиния впервые выдвинула еще в 2015 году, что вызвало серьезный скандал. После самоубийства миллиардера у ФБР возник ряд новых вопросов в отношении принца Эндрю, и эта история снова всплыла на поверхность.
Сын королевы категорически отрицает свою причастность к противозаконным делам Джеффри, а также то, что когда-либо вступал в интимную связь с несовершеннолетними.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что миллиардеру Джеффри Эпштейну охранники в тюрьме бросали еду на пол, как свинье.
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