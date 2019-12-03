Украина

На Донбассе не прекращаются бои: какая обстановка в зоне ООС

Во вторник, 3 декабря, в 07.30 утра боевики произвели обстрел позиций ВСУ в районе Лебединского. Это происходит, несмотря на то, что украинская сторона выполнила договоренности по отводу войск.

Пресс-служба министерства обороны сообщает, что в направлении от Саханки оккупанты вели огонь из противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из стрелкового вооружения. Украинские бойцы применили в ответ крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. В результате через 25 минут оккупанты были вынуждены прекратить обстрел.

Боевых потерь среди украинских военнослужащих 2 декабря нет.

Ранее сообщалось, что воюющему на Донбассе десантно-штурмовому батальону присвоено имя Героя Украины полковника Тараса Сенюка. Он командовал подразделением в боях под Славянском и погиб при ликвидации опорного пункта террористов.

Фото: Liga. НЕТ

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter