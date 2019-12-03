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«Золотой мяч»-2019: Месси опередил ван Дейка всего на один процент голосов (фото)
Авторитетное издание France Football опубликовало детали голосования за «Золотой мяч"-2019, который был вручен накануне в парижском театре «Шатле».
Форвард «Барселоны» Лионель Месси, в шестой раз в карьере получивший награду, набрал 686 очков. Как выяснилось, аргентинец лишь на 7 баллов опередил голландца Вирджила ван Дейка из «Ливерпуля», занявшего второе место (679 пунктов). Разрыв между первой и второй позициями составил всего 1,02 процента голосов! Третьим стал не приехавший на церемонию в Париж нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (476 очков).
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Кстати, это наименьший отрыв первого места от второго с 1996 года, когда немец Матиас Заммер в голосовании опередил бразильца Роналдо всего на 1 балл.
Для сравнения: отрыв прошлогоднего обладателя «Золотого мяча» полузащитника «Реала» Луки Модрича от ставшего вторым Криштиану Роналду составил целых 275 очков.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сестра Криштиану Роналду жестко отреагировала на шутку ван Дейка о ее брате.
Фото Twitter France Football
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