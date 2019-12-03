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Украина

"Не смогла отправить дочь в школу": в НБУ заявили об атаке на руководство

14:31 3 декабря 2019 221
Екатерина Рожкова
Инф. «ФАКТОВ»

Утром во вторник, 3 декабря, группа неизвестных с громкоговорителями и плакатами устроила акцию под домом, где живет первый замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова. Ранее в НБУ заявили о давлении со стороны экс-владельца «ПриватБанка» Игоря Коломойского.

«Не знаю, как начинался сегодня ваш день, а мой начался с того, что я не смогла отправить дочь в школу. Причина — на рассвете группа неизвестных людей у моего дома с громкоговорителем и плакатами разбудили и напугали дочь и соседей, поливая меня и коллег из НБУ грязью. После того, как я вызвала полицию, они ушли, оставив плакаты с оскорблениями у моего дома», — пишет Екатерина Рожкова на своей страничке в социальных сетях.

Накануне, по ее словам, подобная акция прошла возле дома главы НБУ Якова Смолия под Киевом. «Протестовали те же люди, что стоят у стен НБУ, с громкоговорителями, акустической системой, плакатами и даже военной палаткой. К тому же вечером в Киеве в подъезд дома, где проживает дочь Смолия с семьей, пыталась попасть съемочная группа телеканала «1 + 1», — сообщает Рожкова и добавляет: «Давление на должностных лиц НБУ, как главных раздражителей для некоторых олигархов, выходит за рамки здравого смысла».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 25 сентября 2019 года владельцем 100% акций «ПриватБанка» стало «государство в лице Кабинета Министров», а ранее акции числились за «государством в лице Министерства финансов».

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