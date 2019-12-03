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Украина

За драку с Герусом Ляшко пойдет под суд вместе с охранником

15:37 3 декабря 2019 180
Олег Ляшко
Инф. «ФАКТОВ»

Продолжается уголовное производство по поводу драки лидера Радикальной партии Олега Ляшко и народного депутата Андрея Геруса. Новые подробности сообщает пресс-служба Киевской области.

По факту нанесения телесных повреждений Андрею Герусу правоохранители сообщили о подозрении еще одному лицу. Охраннику Олега Ляшко инкриминируют пособничество в умышленном нанесении народному депутату Украины легких телесных повреждений — преступление связывают с государственной деятельностью пострадавшего.

Прокурор собирается ходатайствовать в суде об избрании подозреваемому мерой пресечения пребывание под домашним арестом. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, Киевский апелляционный суд оставил на поруках лидера Радикальной партии Олега Ляшко, которого обвиняют в драке с бывшим представителем президента Украины в правительстве Андреем Герусом.

Ранее сообщалось, что возле здания Бориспольского городского районного суда Олега Ляшко забросали презервативами, наполненными вазелином.

Фото: УНИАН

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