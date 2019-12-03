23.82 / 24.03 26.24 / 26.60
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Пробили колеса авто и выхватили сумку с деньгами: в Киеве средь бела дня совершено дерзкое ограбление

16:13 3 декабря 2019 458
Полицейский автомобиль
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 3 декабря, в Киеве злоумышленники в масках вырвали у мужчины сумку с 70 тысячами гривен и скрылись. Ранее под Одессой у предпринимателей под угрозой оружия отобрали сумку с 12 миллионами гривен.

Как сообщает «Информатор», чрезвычайное происшествие произошло в Голосеевском районе столицы на улице Михаила Ломоносова, 50\2 около 15:00.

Сообщается, что неизвестные подбежали к мужчине, который выходил из отделения «ПриватБанка», вырвали у него сумку с деньгами и ключами от автомобиля, а потом сели в серый BMW X5 и скрылись. До этого они пробили колеса у автомобиля потерпевшего.

В городе ввели оперативный план «Перехват».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в селе Любимовка Киевской области неизвестные ограбили дачный дом, принадлежащий мужу главы Верховного Суда Валентины Данишевской. Неизвестные проникли в частный дом через окно и забрали из сейфа более 40 тысяч долларов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Шайло-Джон и Анджелина

Наконец-то "сменила пол": дочь Джоли и Питта Шайло официально стала Джоном

Вера Брежнева

Меладзе вручил Брежневой чемодан: названа причина

Пенсия 03.12

Перерасчет пенсий: в ПФУ назвали категории пенсионеров, кому не повысят выплаты

Анастасия Заворотнюк

«Дело серьезное»: известный российский певец заговорил о болезни Заворотнюк

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер