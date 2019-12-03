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Пробили колеса авто и выхватили сумку с деньгами: в Киеве средь бела дня совершено дерзкое ограбление
Во вторник, 3 декабря, в Киеве злоумышленники в масках вырвали у мужчины сумку с 70 тысячами гривен и скрылись. Ранее под Одессой у предпринимателей под угрозой оружия отобрали сумку с 12 миллионами гривен.
Как сообщает «Информатор», чрезвычайное происшествие произошло в Голосеевском районе столицы на улице Михаила Ломоносова, 50\2 около 15:00.
Сообщается, что неизвестные подбежали к мужчине, который выходил из отделения «ПриватБанка», вырвали у него сумку с деньгами и ключами от автомобиля, а потом сели в серый BMW X5 и скрылись. До этого они пробили колеса у автомобиля потерпевшего.
В городе ввели оперативный план «Перехват».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в селе Любимовка Киевской области неизвестные ограбили дачный дом, принадлежащий мужу главы Верховного Суда Валентины Данишевской. Неизвестные проникли в частный дом через окно и забрали из сейфа более 40 тысяч долларов.
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