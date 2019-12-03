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Украина

Без Зеленского: президент не приехал на представление нового главы Волынской ОГА

17:29 3 декабря 2019 188
Юрий Погуляйко
Инф. «ФАКТОВ»

3 декабря в Луцке представили нового председателя Волынской облгосадминистрации Юрия Погуляйко. Ранее Хмельницкую ОГА возглавил Дмитрий Габинет.

Как сообщает «Украинская правда», нового главу Волынской области представил первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов. Официальная встреча началась почти с опозданием почти на два часа. Сергей Трофимов извинился за задержку и сказал, что Владимир Зеленский не смог приехать из-за неотложных рабочих дел.

Местные жители несколько настороженно встретили уроженца Луганщины — Юрию Погуляйко 41 год, он имеет три высших образования, работал в милиции и полиции, затем занимал должность первого заместителя председателя Луганской облгосадминистрации.

Ранее сообщалось, что в Черновцах представили нового главу облгосадминистрации — Сергея Осачука. До этого он был почетным консулом Австрии в Черновцах.

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