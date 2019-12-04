- 08:16 Двухлетний ребенок погиб, вернувшись в горящий дом, чтобы спасти щенка
- 08:10 Генерал рассказал, какие требования по Донбассу Путин выдвинет Зеленскому в Париже
- 08:01 Вернет ли Украина Донбасс? Чего ждать от встречи Зеленского с Путиным
- 07:49 Ползучая оккупация: боевики "ЛНР" перешли мост в Станице Луганской
- 07:47 Искатель кладов нашел на дне реки крупнейший в Британии золотой самородок — в форме пончика
- 07:29 Антициклон Sarena : какой будет погода в Украине 4 декабря
- 07:28 Легкие рецепты для ужина: оригинально и вкусно
- 07:08 Дети, пропускающие завтрак, хуже учатся: чем лучше покормить ребенка утром
- 07:06 Возврат России в G7: Конгресс США принял важное решение
- 06:59 Травля продолжается: Софию Ротару "заподозрили" в том, что ее "молодое" лицо – искусственная маска
- 06:55 Теперь точно проверят: Рада приняла закон о верификации пенсий с предложениями Зеленского
- 06:40 Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж покидают свои должности: названа причина
Антициклон Sarena : какой будет погода в Украине 4 декабря
В среду, 4 декабря, погоду в Украине будет определять антициклон Sarena — осадков по всей стране не ожидается.
По данным Укргидрометцентра, 4 декабря ожидается переменная облачность. Дневная температура воздуха в северных и центральных областях ожидается около нуля или же с небольшими заморозками до -1−2 градусов. На востоке будет чуть прохладнее — до -3 градусов.
В четверг, 5 декабря, ожидается потепление. Так, в западных, северных и центральных регионах температура воздуха днем прогреется до +4 градусов, а на юге — и до 5 градусов выше нуля. На востоке будет прохладнее — до +2 днем, а в Луганской области ожидается до 1 градуса мороза.
У христиан восточного обряда 4 декабря один из 12 самых больших праздников в году — Введение в храм Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. По приметам, если в этот день падал снег, то лежал он очень долго. А мороз в праздничный день предвещал суровую зиму.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...