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Общество и люди

Антициклон Sarena : какой будет погода в Украине 4 декабря

7:29 4 декабря 2019 217
Церковь в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 4 декабря, погоду в Украине будет определять антициклон Sarena — осадков по всей стране не ожидается.

По данным Укргидрометцентра, 4 декабря ожидается переменная облачность. Дневная температура воздуха в северных и центральных областях ожидается около нуля или же с небольшими заморозками до -1−2 градусов. На востоке будет чуть прохладнее — до -3 градусов.

В четверг, 5 декабря, ожидается потепление. Так, в западных, северных и центральных регионах температура воздуха днем прогреется до +4 градусов, а на юге — и до 5 градусов выше нуля. На востоке будет прохладнее — до +2 днем, а в Луганской области ожидается до 1 градуса мороза.

У христиан восточного обряда 4 декабря один из 12 самых больших праздников в году — Введение в храм Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. По приметам, если в этот день падал снег, то лежал он очень долго. А мороз в праздничный день предвещал суровую зиму.

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