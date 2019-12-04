Баканов запретил сотрудникам СБУ новогодние корпоративы

Украина

Председатель СБУ Иван Баканов, ранее передавший президенту проект закона о реформировании спецслужбы, подписал указ, запрещающий сотрудникам до 14 января 2020 года проводить корпоративы «вне мест постоянной дислокации».

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов, который опубликовал фото документа на своей страничке в Facebook. В указе подчеркивается, что такие меры приняты с целью «недопущения дискредитации» и для «собственной безопасности». Контроль за соблюдение этого распоряжения возложен на управление внутренней безопасности.

«Офицерам, которым доверены высшие государственные секреты, допуски к гостайне, руководство СБУ не доверяет вместе бухать на Новый год, а то вдруг они этим дискредитируют спецслужбу. Простите, а с какой стати, люди, которые живут и работают плечом к плечу, не имеют права вместе праздновать в свое свободное время?» — пишет Бутусов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Иван Баканов заявил, что информация, распространенная «пранкером Джокером» о «зарплатах в конвертах» для народных депутатов из президентской фракции пока расследоваться не будет. Подобную информацию СБУ начнет отрабатывать после 1 января 2020 года, когда с нардепов снимут неприкосновенность.



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