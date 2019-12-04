Засуха, ужасная жара и затопленные города: чем обернется для планеты глобальное потепление

Наука и технологии

С 1980 года средняя температура на нашей планете увеличилась на один градус. Для неспециалиста эта цифра может показаться не очень впечатляющей. Но на самом деле, рост температуры на один градус — это очень много. Об этом в интервью «ФАКТАМ» сообщила известный ученый-эколог Янна Бадет.

Согласно ее прогнозу, рост средней температуры воздуха на Земле будет продолжаться, чтобы не предприняло человечество, и когда этот рост достигнет 4 градусов, не исключен конец нашей цивилизации.

«Засуха охватит колоссальные площади по всему миру, летом будет стоять ужасная жара, города и села, находящиеся на побережье, будут затоплены из-за сильного повышения уровня Мирового океана, частота катастрофических погодных явлений резко возрастет», — объяснила ученый.

Полный текст интервью читайте в статье «ФАКТОВ» «Потепление на 4 градуса приведет к гибели цивилизации: прогноз ученых по Украине и миру».

Напомним, ранее исследования показали, что к 2100 году в Черном и Азовском морях из-за глобального потепления может подняться уровень воды, и в зону затопления попадут 1,5 миллиона гектаров прибрежных земель. Уйдут под воду отдельные районы 34 городов, в том числе Одессы, Херсона, Николаева, Мариуполя, Бердянска, Керчи. Шесть небольших городов и 62 села (среди них Вилково, Голая Пристань, Затока, Лазурное), а также многие порты окажутся под водой полностью. Затоплены будут около 52 тысяч домов, большинство из которых (47 тысяч) — жилые.



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