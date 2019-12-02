Шоу-бизнес

Ани Лорак плакала, зрители аплодировали стоя: певица впервые за 5 лет выступила в Киеве (видео)

Популярная украинская певица Ани Лорак, которая недавно заставила рыдать жену главного пиарщика Путина, сама расплакалась на сцене во время выступления в Киеве 29 ноября.

Об этом пишет «Комсомольская правда».

В столицу нашей страны Ани приезжала для съемки в новогоднем концерте одного из телеканалов, который покажут 31 декабря. Съемки проходили в Национальной опере Украины.

Издание сообщает, что в течение вечера артистка сменила два образа. Она вышла на сцену в черном платье с пайетками и вырезом до бедра и наряде в стиле 80-х — зеленой блузке с широкими плечами и шортах с завышенной талией.

Во время концерта Ани исполнила песни «Я бы летала» и «Мы нарушаем» из нового альбома «За мечтой», после чего зал аплодировал ей стоя в течение нескольких минут.

«Спасибо, мои любимые! Будьте счастливы, будьте любимы, пусть Новый год исполнит все ваши заветные желания. С Новым годом!», — произнесла, вытирая слезы Каролина.

Также в концерте участвовали Светлана Лобода, Monatik, Таисия Повалий и София Ротару. Последнюю зрители тоже слушали стоя и провожали под крики «Браво!».

Издание напоминает, что подобным образом Лорак встречали в ноябре 2017 года. Тогда певица стала специальной гостей на концерте «FREEDOM BALLET 15 лет» во Дворце «Украина», посвященном юбилею танцевального коллектива. Ее имя не было заявлено на афише, а зрители, не ожидавшие увидеть артистку на сцене одарили ее бурными овациями.

Как известно, Ани Лорак не давала сольных концертов в Украине более пяти лет. Последние ее выступления с шоу-программой прошли 26 и 27 ноября 2014 года во Дворце «Украина». Тогда их пытались сорвать активисты, которые забрасывали здание камнями. С тех пор певица выступает только на частных корпоративах и снимается в новогодних программах.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», недавно Ани Лорак заподозрили в беременности. Причиной стала публикация Каролиной нарезки концертного видео из завершившегося по городам России гастрольного тура. В нем певица в разных нарядах выступает на сцене. Некоторые костюмы подчеркнули округлившиеся формы певицы. Поклонники в комментариях отмечают, что она заметно поправилась, и рассмотрели округлившийся животик.

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