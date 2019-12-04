Общество и люди

Мороз и небольшие "плюсы": синоптик уточнила погоду на 5 декабря

В четверг, 5 декабря, погоду в Украине будет определять черноморский антициклон — осадки в стране маловероятны.

«Только хвост влажного фронта черкнет по Луганской и Харьковской областям», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха в четверг пока существенно не изменится: ночью -1−5 градусов, на Западе — до -7−9 градусов. Днем в Украине ожидается + 1 + 5 градусов, в восточных областях от 2 мороза до 2 градусов тепла.

В Киеве 5 декабря будет сухо. Ночью температура составит -1−3 градуса, днем — до + 2 + 4 градусов. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.

«В ближайшие дни осадков в Украине не видно, ночью градусы особо не поменяются, днем слегка потеплеет. Сухая погода с небольшим морозом ночью и „плюсами“ днем — практически идеальная декабрьская ситуация, чтобы временно отвлечься от ворчания на „не такую“ погоду и заняться чем-то конструктивным», — шутит Наталья Диденко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столице в ноябре 2019 года были побиты шесть температурных рекордов, а среднемесячная температура превысила климатическую норму на 2,5 ° С.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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