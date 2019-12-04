8 полезных фактов о красной икре

Пресс-релиз

Кто из нас не любит порадовать себя кофе и бутербродом с красной икрой на завтрак, перекусить блинчиком с икрой на обед или украсить россыпью оранжевых «бусинок» легкий салат на ужин? Нет таких. Икра — это замечательный продукт, которому можно найти множество вкусных применений. При этом икра — продукт элитный и достаточно дорогой, поэтому очень важно уметь правильно ее выбирать. Итак, запоминаем!

Факт 1. Икра — самый полезный морепродукт

Икринка — не что иное, как рыбье яйцо. Соответственно, в ней сконцентрирована масса полезных веществ, начиная с белков и заканчивая уникальными жирными кислотами Омега-3. Икра рекомендована людям, активно занимающимся спортом, борющимся с лишним весом, восстанавливающим свой иммунитет и физическую форму после перенесенных заболеваний.

Факт 2. Икра прибывает к нам с Аляски

Если, конечно, речь идет об официальных каналах. Дело в том, что импорт икры из России запрещен c 2015 года, и баночки, на которых северный сосед значится в качестве страны-производителя, попали к нам нелегально. В лучшем случае — это контрабанда без соблюдения условий хранения, в худшем — фальсификат. Учтите, что именно под видом российской икры зачастую продаются подделки: на базарах, в интернете и с рук.

Факт 3. «Безымянной» икры не бывает

Есть разные виды тихоокеанского лосося: горбуша, кета, нерка, кижуч, чавыча. Соответственно, характеристики икры — цвет, размер, аромат — разнятся. Например, икринки кеты бледно-красные с оранжевым оттенком и достаточно крупные — от 5 мм. Икринки нерки ярко-красные и гораздо мельче — 2,2 мм. Ищите этикетке конкретный вид рыбы (если его нет — это повод задуматься) и проверяйте, соответствует ли «экстерьер» икринок заявленному сорту.

Факт 4. «Свежей» икры в Украине нет

Поскольку нет собственного промысла. Консервированная икра производится в Украине из икры замороженной (такой она прибывает с Аляски). Поэтому, приобретая баночку, не стоит ориентироваться на дату фасовки — она может быть какой угодно. Важно лишь, чтоб был указано место происхождения сырья и соблюдены срок и температура хранения — в расфасованном виде до 12 месяцев при −2…−4˚С.

Факт 5. Икры высшего сорта не существует

Также как не существует икры премиум и супер-премиум класса. Это, кстати, хороший способ выявления подделки. Видите подобную надпись, обращайтесь за разъяснениями к продавцу. У красной икры бывает только первый и второй сорт. Икра второго сорта — вполне качественный продукт, просто в банке допускается смесь икринок разных видов лосося и некоторое количество «лопанца».

Факт 6. Состав определяет все

Здесь нужно разделять икру замороженную, в составе которой лишь икра и соль, и икру консервированную, для изготовления которой используют антисептические компоненты Е200 и Е211 (только в паре и не более 0,01%), плюс растительное масло (до 1%) или пищевой глицерин — чтоб икринки не слипались. Все перечисленные добавки безопасны.

Факт 7. Замороженная икра натуральнее

Свежую икру засаливают сразу после вылова рыбы, а затем замораживают. В таком виде и при температуре -18°C продукт может храниться до 2-х лет без потери вкусовых качеств и полезных свойств. Купить замороженную икру с Аляски можно в супермаркетах — ищите пластиковые контейнеры с массой нетто от 0,2 до 1,0 кг.

Факт 8. Размораживать икру нужно медленно

А именно: в течение 10−12 часов при температуре 1−4 ˚С. Иными словами, надо вынуть контейнер из морозильной камеры и переложить его на ночь в холодильник. И уже утром вас будет ждать ароматный и питательный ингредиент к завтраку. Кстати, запомните, повторно замораживать икру категорически не рекомендуется. После дефростации ее нужно съесть в течение 2−5 дней.



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