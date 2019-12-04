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Мир

Ким Чен Ын открыл новый город в Северной Корее — там есть даже торговые центры (фото, видео)

12:46 4 декабря 2019 99
Город Самджийон
Инф. «ФАКТОВ»

В Северной Корее с помпой открыли новый город Самджийон, который построили недалеко от границы с Китаем — красную ленточку перерезал северокорейский лидер Ким Чен Ын, который, по слухам, недавно скормил пираньям генерала, заподозренного в планировании госпереворота.

Как сообщает «Информационное сопротивление», название нового города в Северной Корее переводится как «Социалистическая утопия».

В городе построили множество отелей, торговые центры и даже горнолыжный курорт.

Сообщается, что дома, созданные для 4 тысяч семей, корейские чиновники назвали «воплощением современной цивилизации».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», летом этого года президент США Дональд Трамп встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Встреча состоялась в населенном пункте Пханмунджом — в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей.

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