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Мир

Убийц было двое: в деле о расстреле Немцова вскрылась важная деталь

14:51 4 декабря 2019 242
Место гибели Немцова
Инф. «ФАКТОВ»

Версию о том, что в российского оппозиционного политика Бориса Немцова, убитого 27 февраля 2015 года, стреляли два человека, подтвердили данные экспертизы.

Об этом в своем блоге на «Эхе Москвы» пишет экономист Андрей Илларионов, комментируя публикацию заключение по итогам проведения Комплексной судебно-медицинской (медико-криминалистической) экспертизы по уголовному делу об убийстве Немцова.

По его словам, эксперты приходят к выводу, что в Немцова стреляли из двух разных пистолетов с глушителями. Разными были и используемые боеприпасы.

«Учитывая время, в течение которого Немцов и Дурицкая находились в „видеотени“ мусороуборочой машины (2 секунды), выстрелы из различного оружия были произведены двумя разными лицами: первым стрелком, выбежавшим из-за мусороуборочной машины и прыгнувшим в подъехавший легковой автомобиль, и вторым — так называемым „Виктором М.“ („Евгением Молодых“), подошедшим к упавшему Немцову примерно через полторы минуты после первых выстрелов. Он находился у Немцова и совершал манипуляции с его телом в течение примерно 4 минут. Поскольку после первых выстрелов Борис Немцов был еще жив, и поскольку в спецоперации потребовалось участие второго стрелка, то, очевидно, что непосредственным убийцей Бориса Немцова и является этот самый „Виктор М.“ („Евгений Молодых“)», — пишет Илларионов.

Эксклюзивное интервью с другом Немцова Ильей Яшиным «Немцов говорил, что не жаждет крови и не желает Путину судьбы Каддафи» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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