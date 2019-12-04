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На Волыни пропала мать с двухлетним ребенком: полиция показала их фото
Правоохранители разыскивают жителей села Любязь Любешовского района: Олесю Михайловну Кратик, 1986 года рождения, и Артема Игоревича Кратика, 2017 рождения. Ранее в Польше нашли пропавшего украинца. О поиске жителей села Любязь сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Волынской области.
Во вторник, 2 декабря, женщина вместе с сыном уехала из дома в неизвестном направлении. Где они находятся сейчас — не известно.
Полиция просит граждан, располагающих информацией о пропавших, связаться с Любешовским отделением полиции: пгт. Любешов, ул. Независимости, 95 или обратиться на экстренную линию службы «102».
Ранее сообщалось, что пропавшего военного капеллана Сергея Струка, нашли в лесу под Киевом. Как он объяснил правоохранителям: «Ходил и молился».
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!