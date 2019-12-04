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Общество и люди

В Украинский институт национальной памяти назначен новый руководитель: как отреагировал Вятрович

15:51 4 декабря 2019 50
Антон Дробович
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 4 декабря, Кабинет министров определился с руководителем Украинского института национальной памяти, который ранее возглавлял Владимир Вятрович. На должность директора был назначен Антон Дробович.

Об этом первым в своем Telegram-канал сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает «Украинская правда».

«Кабмин назначил Дробовича Антона — председателем Украинского института национальной памяти. Антон — доцент кафедры культурологии Национального педагогического университета имени Драгоманова», — цитирует издание слова Гончаренко.

Дробович Антон Эдуардович — кандидат философских наук. Руководитель образовательных программ Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр». Доцент Национального педагогического университета имени Драгоманова. Эксперт по вопросам культуры и образования Института общественно-экономических исследований.

О своей будущей должности Дробович сказал: «Все будет в рамках действующего законодательства и в национальных интересах Украины», добавив, что ему еще предстоит спецпроверка.

А вот экс-глава Института и депутат Владимир Вятрович считает, что это «неправильное кадровое решение правительства в гуманитарной политике».

«Это уже не ошибка, а разворот в другую сторону. В национальной памяти может не остаться места для Украине и украинцам», — написал он в Facebook.

Напомним, Владимир Вятрович был уволен с поста директора Украинского института национальной памяти 18 сентября 2019 года. Позже он занял место Ирины Луценко во фракции партии «Европейская солидарность». В парламенте блокировали принятие присяги Вятровичем. Сначала говорилось об отсутствии необходимых документов, затем стало известно, что избрание Вятровича нардепом оспорили в суде. 3 декабря Вятрович принял присягу нардепа.

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