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Под Харьковом 9-летний мальчик держал в ужасе всё село: пять поджогов за две недели
На Харьковщине, в селе Соболевка Купянского района, произошло пять пожаров в частных домовладениях. Ранее сообщалось, что в Одессе сожгли машину высокопоставленного таможенника. О происшествии в Купянском районе сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Харьковской области.
Правоохранители Купянского отдела полиции установили, что к поджогам причастен юный житель села Соболевка — мальчик возрастом всего девять лет. Как выяснилось, он находится на учете у врача-невропатолога.
Полицейские составили административный протокол в отношении матери мальчика. Также проинформирована служба по делам детей Купянской райгосадминистрации.
Ранее сообщалось, что у ветерана АТО с позывным «Дансер» сгорел дом. Пожарные приехали только через 30−40 минут, когда от здания практически ничего не осталось. Семья осталась без крыши над головой.
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