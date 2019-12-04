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Украина

Под Харьковом 9-летний мальчик держал в ужасе всё село: пять поджогов за две недели

16:20 4 декабря 2019 533
Пожар
Инф. «ФАКТОВ»

На Харьковщине, в селе Соболевка Купянского района, произошло пять пожаров в частных домовладениях. Ранее сообщалось, что в Одессе сожгли машину высокопоставленного таможенника. О происшествии в Купянском районе сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Харьковской области.

Правоохранители Купянского отдела полиции установили, что к поджогам причастен юный житель села Соболевка — мальчик возрастом всего девять лет. Как выяснилось, он находится на учете у врача-невропатолога.

Полицейские составили административный протокол в отношении матери мальчика. Также проинформирована служба по делам детей Купянской райгосадминистрации.

Ранее сообщалось, что у ветерана АТО с позывным «Дансер» сгорел дом. Пожарные приехали только через 30−40 минут, когда от здания практически ничего не осталось. Семья осталась без крыши над головой.

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