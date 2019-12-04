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Путин должен знать, что получит по рукам: Западу указали на серьезный промах в отношениях с Россией
В России реинкарнировали преступный режим, но страны Запада не хотят этого признавать. Ранее сообщалось, что создается система торможения развития Украины, которая на руку России.
В интервью «Радіо Свобода» бывший диссидент, правозащитник, а ныне проректор Украинского католического университета Мирослав Маринович рассказал о том, как можно остановить российскую агрессию.
По его словам, всем на Западе трудно сойти с уже наезженной колеи, которую Маринович называет «Чемберленовской логикой». Он предлагает заменить эту формулу на комбинацию soft power и hard power — мягкой и твердой силы.
«Должны быть „красные линии“, и Россия должна понимать, что переступать их нельзя, иначе она „заработает“. А сейчас Россия знает, что она „не заработает“. Россия исходит из того, что Европа дальше будет уступать. И в этом наша общая проблема, потому что Европа сама себе вредит», — говорит Маринович.
Избиратели в Европе не хотят ничего терять из-за российских контрсанкций.
«Когда-то примерно этими словами говорили о том, что никто не пойдет воевать „за какой-нибудь Данциг“, польский Гданьск. То есть через много лет после этой истории все мы, и Украина, и Россия, и Европа, продолжаем ходить по кругу. Нам нужно это осознать и из круга освободиться».
Ранее сообщалось, что мир по «формуле Штайнмайера» может усугубить конфликт на Донбассе.
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