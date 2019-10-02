Зеленский помогает России создать систему торможения развития Украины, — Евгений Магда

Украина

1 октября на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске был согласован некий документ, которым стороны дали согласие регулировать военный конфликт на Донбассе по так называемой «формуле Штайнмайера». Одинаковые письма подписали: от Украины — Леонид Кучма, от ОБСЕ — спецпредставитель главы этой организации Мартин Сайдик, от РФ — Борис Грызлов, плюс представители так называемых «ЛНР» и «ДНР». Вечером на брифинге президент Зеленский заявил, что Украина согласилась имплементировать в законодательство «формулу Штайнмайера». При этом он объяснил, что, мол, это не заслуживающая внимания «страшилка», не представляющая ничего особенного — «одно-два предложения». Теперь парламент должен проголосовать за новую редакцию закона об особом статусе Донбасса и разрешить проведение местных выборов на оккупированных территориях.

Многие эксперты уже назвали происходящее капитуляцией и сдачей интересов страны, а активные граждане, среди которых немало прошедших войну, призывают народ выходить на Майдан. И пока в Киеве заверяют, что «все буде добре», в Москве, Донецке и Луганске уже вовсю звучат победные фанфары.

Вот как в разговоре с «ФАКТАМИ» прокомментировал ситуацию известный политолог Евгений Магда:

— Само согласование так называемой «формулы Штайнмайера», на мой взгляд, ошибка. Потому что это путь к тому, что Россия из участника конфликта (а Украина в своем законодательстве определила ее как оккупанта части Донбасса и Крыма) оказалась в роли посредника между Киевом и оккупированными районами Донецкой и Луганской областей. Именно к этому Кремль и стремится последовательно, начиная с 2014 года. Это ведь не секрет.

Да, Владимир Зеленский своими действиями и действиями Леонида Кучмы, подписавшим, как и другие участники Трехсторонней контактной группы, соответствующий документ, открыл путь к заседанию в нормандском формате. Но! Что мы должны осознавать? Что в нормандском формате не будет Соединенных Штатов (это стало понятно на минувшей неделе). Что позиция Макрона — пророссийская. А Германии — солидаризоваться в значительной степени с Макроном. То есть на встрече мы будем иметь расклад три к одному.

Мне не известны скрытые дипломатические таланты Владимира Зеленского, которые позволят ему при минимальном опыте государственного управления в такой ситуации выйти сухим из воды и не согласиться на реализацию в жизнь фактически подписанной «формулы Штайнмайера».

Объясню почему. Заседанию нормандской четверки предшествует массированная информационная подготовка российских медиа, которые «разъясняют», кто виноват и кто за все несет ответственность. Эта ответственность будет, безусловно, возлагаться на Украину. Не уверен, что Зеленский сможет выдержать это давление.

Из ситуации, которая разворачивалась вчера, становится понятно, что Украина, к сожалению, проиграла информационное пространство вокруг согласования этой формулы. Ведь сначала о происходящем в Минске оповестили российские медиа и их Telegram-каналы, а потом уже Зеленский вышел на 13-минутный брифинг.

Понятно, что Украину будут подталкивать к как можно скорейшему принятию нового закона об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО либо к согласию Верховной Рады на то, чтобы вступил в силу закон, принятый в октябре 2014 года (речь о Законе «О внесении изменения в статью 1 Закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», продлевающем до 31 декабря 2019 года особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО с учетом положений Закона «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации на оккупированных территориях Донбасса. — Авт.).

Зеленский пока убедительно и уверенно доказывает всем, что он не Порошенко, но, по-моему, он не понимает некоторых вещей. Меня, например, поразила его фраза, что выборы будут проведены только тогда, когда там не будет никаких войск. Никаких — это означает и украинских — я так понимаю. В таком случае возникает вопрос и об их юрисдикции, и о том, что боевики «Л/ДНР» уже ведь стали «народной милицией». Подобных вопросов на самом деле достаточно много.

Есть еще один фактор, который, на мой взгляд, очень чувствителен. Если Россия забросит ОРДЛО в состав Украины на своих условиях, то можно даже не требовать от Киева каких-то уступок в части федерализации и еще чего-то подобного. По одной простой причине. Потому что в таком случае расходы на восстановление разрушенного Донбасса будут настолько гигантскими, что Украина просто не сможет их сама потянуть, что абсолютно очевидно. Это и восстановление инфраструктуры, и обеспечение должного социального уровня людей и, если хотите, формирование единого информационного пространства. Средства на это надо будет изымать из статей расходов или на поддержание нашей обороноспособности или тех, которые должны быть направлены на достижение европейских стандартов.

То есть нам хотят навязать этакую систему дистанционного торможения развития Украины, чтобы существенно понизить украинскую субъектность. К сожалению, это достаточно реалистичный сценарий, учитывая и парламентское большинство «Слуги народа», и то, что Россия очень грамотно играет на обещаниях Зеленского закончить войну как можно скорее и в этом плане даже пытается ему подыгрывать.

Словом, вот с какими серьезными проблемами нам придется столкнуться уже в ближайшее время. К тому же у нас весьма ограниченный период времени (порядка трех месяцев) на то, чтобы принять закон об особом статусе Донбасса. Как Офис президента собирается организовать масштабное обсуждение этого законопроекта, честно говоря, не знаю. У меня есть серьезное опасение, что этот законопроект будет вброшен в Украину из России.

Напомним, перед заседанием Верховной Рады 2 октября президент Зеленский встретился с депутатами. В «Слуге народа» подтвердили, что главной темой встречи депутатов с Зеленским была т.н. «формула Штайнмайера», на имплементацию которой в национальное законодательство согласилась украинская делегация в Минске 1 октября.

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