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Мир

Не Киев и не Нью-Йорк: назван ТОП-10 популярных у туристов городов мира

1:18 5 декабря 2019 8
Гонконг
Инф. «ФАКТОВ»

Несмотря не непрекращающиеся протесты, Гонконг сохраняет первое место в рейтинге самых посещаемых городов планеты в 2019 году. ОбэтомсообщаетсявотчетеTop 100 City Destinations 2019 о тEuromonitor International, передает Bloomberg.

«Гонконг, скорее всего, удержит статус самого популярного в мире города среди иностранных гостей в 2019 году, несмотря на многомесячные протесты, которые привели к резкому падению количества туристов. В то же время Нью-Йорк оставляет топ-10, а Дели попадает туда в первый раз», — говорится в сообщении.

Характерно, что в рейтинге преобладают азиатские направления — их там более 40. Ожидается, что Бангкок займет второе место, за ним — Макао и Сингапур.

Рейтинг составлен на основе данных за неполные 12 месяцев 2019 года. Это означает, что место Гонконга еще может измениться, отмечает Укринформ.

Сейчас топ-10 самых популярных городов среди туристов в 2019-м выглядит так:

  • Гонконг — 26,7 млн туристов.
  • Бангкок — 25,8 млн туристов.
  • Макао — 20,6 млн туристов.
  • Сингапур — 19,8 млн туристов.
  • Лондон — 19,6 млн туристов.
  • Париж — 19,1 млн туристов.
  • Дубай — 16,3 млн туристов.
  • Дели — 15,2 млн туристов.
  • Стамбул — 14,7 млн туристов.
  • Куала-Лумпур — 14,1 млн туристов.

Также составители рейтинга отмечают, что в нем быстро поднимается египетский курорт Хургада, который попал в сотню прошлом году — он может переместиться с 82-й позиции на 63-ю.

Наблюдается уменьшение популярности Барселоны, Милана и Вены, а также рост спроса на поездки в Хорватии, Словении и Швеции.

Сообщается, что исследование учитывало иностранных гостей, которые находились в каждом городе дольше суток и менее года, и которые путешествовали для бизнеса и досуга, приезжали к семье или друзьям.

По данным Euromonitor, в 2019 году общее количество туристических поездок в мире составит около 1,5 миллиарда.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», для украинцев можно считать слабым утешением то, что Киев признали одним из самых добрых городов мира — в данном рейтинге наша столица заняла 45 место (из 50). «Степень» дружелюбия жителей определялась по тому, насколько легко ориентироваться в городе, по помощи посторонних, помогающих найти дорогу, быстрому поиску новых лучших друзей в местных кафе и т. д.

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