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Украина

Сухо и небольшой морозец: синоптик порадовала прогнозом погоды на 5 декабря

7:45 5 декабря 2019 68
ребенок
Инф. «ФАКТОВ»

Антициклон Sarena, который пришел на территорию Украины 4 декабря, принес потепление и, в основном, сухую погоду без существенных осадков.

В четверг, 5 декабря, небольшой снег ожидается в восточных областях. Ночью также снег возможен местами в Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 5−10 м / с.

Температура ночью 4−9 градусов мороза. В Карпатах до 12 градусов мороза. В северных, Волынской, Ровенской областях 0−5 градусов мороза. Днем в Украине 0−5 градусов тепла, только в восточных областях 1−3 градуса мороза.

В Киеве четверг будет сухим. Ночью подмороженным -1−3 градуса, днем ожидается + 2 + 4 градуса. Ветер юго-западный, 3−8 м / с.


Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ноябрь 2019 года в Киеве побил шесть температурных рекордов, а среднемесячная температура составила + 4,6 ° С, что выше климатической нормы на 2,5 ° С.

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