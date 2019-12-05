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Сухо и небольшой морозец: синоптик порадовала прогнозом погоды на 5 декабря
Антициклон Sarena, который пришел на территорию Украины 4 декабря, принес потепление и, в основном, сухую погоду без существенных осадков.
В четверг, 5 декабря, небольшой снег ожидается в восточных областях. Ночью также снег возможен местами в Черниговской, Сумской и Полтавской областях.
На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 5−10 м / с.
Температура ночью 4−9 градусов мороза. В Карпатах до 12 градусов мороза. В северных, Волынской, Ровенской областях 0−5 градусов мороза. Днем в Украине 0−5 градусов тепла, только в восточных областях 1−3 градуса мороза.
В Киеве четверг будет сухим. Ночью подмороженным -1−3 градуса, днем ожидается + 2 + 4 градуса. Ветер юго-западный, 3−8 м / с.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ноябрь 2019 года в Киеве побил шесть температурных рекордов, а среднемесячная температура составила + 4,6 ° С, что выше климатической нормы на 2,5 ° С.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!