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На Богатырской в Киеве утром столкнулись сразу пять машин: видео с места событий
В четверг, 5 декабря, в Киеве произошло масштабное ДТП с участием 5 автомобилей. Днем ранее в столице таксист Uber сбил пешехода прямо на переходе.
Видео аварии на улице Богатырской в Оболонском районе столицы опубликовал ресурс «ДТП. Киев».
Сообщается, что после аварии, движение на трассе затруднено.
На месте ДТП работает полиция.
Напомним, 3 декабря в Буче под Киевом произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. В этот день в Киевской области случилась еще одна смертельная авария.
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