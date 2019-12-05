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Происшествия

На Богатырской в Киеве утром столкнулись сразу пять машин: видео с места событий

9:51 5 декабря 2019 278
машины
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 5 декабря, в Киеве произошло масштабное ДТП с участием 5 автомобилей. Днем ранее в столице таксист Uber сбил пешехода прямо на переходе.

Видео аварии на улице Богатырской в Оболонском районе столицы опубликовал ресурс «ДТП. Киев».

Сообщается, что после аварии, движение на трассе затруднено.

На месте ДТП работает полиция.

Напомним, 3 декабря в Буче под Киевом произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. В этот день в Киевской области случилась еще одна смертельная авария.

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