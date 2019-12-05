Украина

В ЕС рассказали, чего ждут от Путина на его встрече с Зеленским

В Европейском Союзе ожидают, что на встрече лидеров стран «нормандской четверки» в Париже Россия сделает шаги в направлении прекращения войны на Донбассе, передает УНН.

Так, глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас отметил, что в Евросоюзе приветствует шаги, которые наша страна сделала, выполняя Минские соглашения. «Мы ожидаем, что Россия также предпримет шаги — за этим пристально будет следить ЕС. Мы поддерживаем Украину и придерживаемся наших принципов поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины», — отметил он. Матти Маасикас также сообщил, что от саммита «нормандской четверки» ждут «тщательных дискуссий».

Комментируя возможную отмену части санкций, введенных в отношении России за ее действия в Украине, он подчеркнул, что санкции Евросоюза «явно связаны с полной реализацией Минских соглашений». «Главы государств и правительств ЕС неоднократно заявляли об этом. Так что никто не ожидает полной реализации Минских соглашений до конца следующей недели», — глава представительства Евросоюза в Украине.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кремле подтвердили встречу президента России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского «на полях саммита» в Париже.

Эксклюзивное интервью эксперта Украинского института анализа и менеджмента политики Владимира Воли «Вернет ли Украина Донбасс? Чего ждать от встречи Зеленского с Путиным» читайте на сайте «ФАКТОВ».



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