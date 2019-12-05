Некомфортный период: синоптик рассказала о погоде 6 декабря

Общество и люди

В пятницу, 6 декабря, как и в прежние дни, в Украине удержится сухая погода.

«Будет сухо, даже солнечно, если не набегут туманы. Антициклональний характер погоды удержится. Кто не очень хорошо реагирует на высокое атмосферное давление, как раз наступил такой несколько некомфортный период», — уточняет синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозам, из-за ветра температура воздуха будет ощущаться, как более низкая. Ветер ожидается западный, юго-западный, резкий, с порывами.

Температура воздуха ближайшей ночью составит -1−5 градусов, на западе будет холоднее: -4−10 градусов. Днем 6 декабря ожидается + 2 + 5 градусов, на крайнем юге до + 5 + 8 градусов.

В Киеве в пятницу осадки маловероятны. Ночью -2−4 градуса, днем — до +2 + 5 градусов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что пережить нулевую температуру поможет правильная одежда и полноценное питание.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter