Происшествия

Пожар в одесском колледже: в полиции озвучили две версии ЧП

В Одессе на улице Троицкой, в здании, где произошел пожар, расположено 19 различных учреждений, организаций, в том числе Институт морской биологии НАН Украины. Полиция рассматривает две версии возгорания: аварийную работу электрооборудования и умышленный поджог.

Об этом сегодня на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заявил начальник регионального главка Нацполиции Олег Бех, передает «Думская».

«Рассматриваются две версии возгорания — аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог», — сказал Бех.

По его словам, возгорание началось на 3 этаже колледжа, в кабинете № 9. В ходе следственных действий уже допрошено более 40 человек. В настоящее время неизвестна судьба 14 человек, в числе которых несколько студентов, сотрудников колледжа и Института морской биологии.

Как отметил Бех, несколько пропавших во время пожара звонили родственникам и, прощаясь, говорили, что задыхаются в дыму.

Издание опубликовало официальный список пропавших:

1. Маркина Юлия Михайловна 2003 г. р., студентка;

2. Чугунникова Людмила Михайловна 2001 г. р., студентка. Последний раз с ней общались 3 декабря. Предположительно находилась в колледже.

3. Трофимчук Кирилл Игоревич 2003 г. р., студент. Связывался с матерью в 10:23, сообщил, что задыхается от дыма и попрощался с ней.

4. Пьяночкина Екатерина 2003 г. р., студентка. Была на занятиях на четвертом этаже. В 10:12 сообщила по телефону отцу, что в колледже пожар и осталась в бухгалтерии с Юлией Маркиной и двумя бухгалтерами.

5. Катышевская Вероника Дмитриевна 1955 г. р., сотрудница бухгалтерии колледжа.

6. Перчик Ирина Васильевна, сотрудница бухгалтерии. Последний раз разговаривала с мужем в 10:12 сообщила, что задыхается от дыма и попрощалась с ним.

7. Тарасова Наталья Васильевна 1959 года рождения, сотрудница бухгалтерии. В 10:00 связывалась с дочерью и сообщила, что находится в колледже.



8. Третьякова Наталья Алексеевна, заведующая отделением колледжа, преподаватель.



9. Бортюк Анна Леонидовна 1976 г. р., преподаватель.



10. Александров Борис Георгиевич, 1958 г. р., директор Института морской биологии. Звонила его секретарь Галина Иванович, которая сообщила, что в колледже задымление и он упал на пол. Просила помощи.

11. Иванович Галина Валентиновна, 1954 г. р., сотрудница ИМБ НАН Украины.



12. Беженарь Елена Валериевна 1995 г. р., лаборант. Последний раз ее видели в 9:30, когда она ехала на работу в колледж.

13. Коваль Мария Владимировна. Последний раз общалась с родственниками в 7:00 утра. С 14:00 телефон не в сети.

14. Соловей Вера Дмитриевна 1951 г. р.

Напомним, в связи с трагическими событиями, в результате которых пострадали и погибли люди, 5 и 6 декабря объявлены в Одессе днями траура. Соответствующее распоряжение подписал в мэр города Геннадий Труханов.

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